Stanleybet Group e Magellan Robotech ricevono due prestigiose nomination agli EGR Italy Awards 2020

Grande successo per lo Stanleybet Group agli EGR Italy Awards 2020. Il gruppo è stato nominato nella prestigiosa categoria ‘‘In-house Product Innovation – Innovazione di prodotto interno’ agli EGR Italy Awards 2020.

Magellan Robotech, il marchio B2B di Stanleybet Group, compagnia che crea soluzioni di gioco per operatori del gioco e virtual 3D games, è stata a sua volta nominata nella categoria ‘Software Supplier – Fornitore di software’.

Entrambe le nomination sono il frutto del lavoro svolto dallo Stanleybet Group e dal suo marchio B2B Magellan Robotech nell’offrire piattaforme di gioco all’avanguardia e servizi su misura per i clienti con uno sguardo sempre rivolto al futuro e all’innovazione nell’universo del gaming.

I vincitori saranno annunciati il 27 Ottobre in una cerimonia di premiazione virtuale subito dopo il Briefing, per creare un evento online imperdibile per l’industria italiana del gaming.

PressGiochi