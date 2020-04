Stanleybet: Domenico Vacchiano nuovo head of tech di Magellan Robotech

Magellan Robotech, il marchio B2B del gruppo Stanleybet, ha nominato nuovo “Head of Tech” Domenico Vacchiano, entrato a far parte della divisione IT. Si trasferirà a Liverpool, dove l’azienda impiega un centinaio di ingegneri e tecnici provenienti da oltre quindici Paesi diversi.

Domenico è un ‘technical architect’ con oltre 20 anni di esperienza e dalle comprovate capacità di leadership e gestione. Porterà la sua esperienza e la sua positività all’interno del team che attualmente lavora sulla piattaforma di gioco di nuova generazione per i mercati B2B.

Recentemente, Domenico ha svolto il ruolo di ‘tech leader’ in Gaming Innovation Group (GiG) come membro del suo team di gestione tecnologica. In precedenza ha fatto parte del consiglio di amministrazione di WeAreCasino, in qualità di CTO.

All’inizio della sua carriera, Domenico ha lavorato presso la filiale britannica di Derivco, nel gruppo di sviluppo native mobile, contribuendo alla creazione dell’app Betway per iOS.

Pierluigi Chiusolo, direttore esecutivo del gruppo Stanleybet, ha così accolto Domenico Vacchiano: «Sono orgoglioso che Domenico abbia deciso di unirsi alla nostra squadra e non vedo l’ora di tastare con mano quanto il nostro team di sviluppo trarrà beneficio dalla sua esperienza e dalla sua competenza tecnica. Domenico lavorerà molto vicino a me e al responsabile dei prodotti online per realizzare la piattaforma di nuova generazione e rendere disponibile al settore una delle soluzioni ‘chiavi in mano’ più complete e accattivanti».

«Magellan Robotech è un’azienda che si basa su innovazioni che cambiano il mercato, con un ambiente eccitante e una cultura tecnologica all’avanguardia e coinvolgente, alla quale sono entusiasta di iniziare a contribuire grazie alla mia lunga esperienza tecnologica nell’iGaming», ha dichiarato Vacchiano.

Magellan Robotech, filiale B2B del gruppo Stanleybet, ha recentemente pubblicato uno studio scientifico utilizzando un modello matematico predittivo, progettato e sviluppato dal CEO Giovani Garrisi, prevedendo con precisione le date di picco del Covid-19, l’inizio della sua fase discendente e il giorno in cui i contagi arriveranno a zero per la prima volta, ovvero il 7 maggio 2020.

