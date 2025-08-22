Stake, storia di una vita spericolata

“Vulcanico” è l’aggettivo che più si addice a un tipico operatore di settore, perché è una sorta di agglomerato di vari requisiti quali: intraprendenza, coraggio, atteggiamento di sfida, genialità e

“Vulcanico” è l’aggettivo che più si addice a un tipico operatore di settore, perché è una sorta di agglomerato di vari requisiti quali: intraprendenza, coraggio, atteggiamento di sfida, genialità e stravaganza.

Modelli di “vulcanicità” sono, senza alcun dubbio, gli australiani Ed Craven e Bijan Tehrani, che dopo essersi conosciuti online hanno fondato, nel 2017, la EasyGo, fornitore di giochi per casino online, e l’anno dopo l’operatore di giochi e scommesse Stake.com, scegliendo come sede l’isola caraibica di Curaçao.

C’è però da raccontare un antefatto curioso, che ci dà la cifra della mentalità dei due personaggi. Verso la metà del primo decennio 2000, si inventarono un sistema per permettere, sul famoso gioco fantasy RunEscape, le scommesse su combattimenti giocatore contro giocatore usando le monete d’oro digitali del gioco. Un modello che si rivelò estremamente popolare e redditizio, ma che alla fine fu bandito.

Nel giro di pochi anni, Stake.com, sfruttando il boom delle criptovalute, si è affermato in tutto il mondo (persino in Vaticano, come risultava da un vecchio elenco!) offrendo scommesse veloci e senza confini, prelievi immediati e nessun noioso controllo KYC.

Uno dei primi paesi a cui ha dato l’assalto è stato il Regno Unito, introducendosi però come una sorta di skin alle spalle di TGP Europe. Poi si è affacciato pure negli USA con Stake.us.

Ma ciò che ha davvero distinto Stake è il marketing. Intorno al 2019, il team ha puntato molto sulle partnership con gli influencer, reclutando streamer di Twitch, YouTuber e creatori di contenuti per giocare in diretta sulla piattaforma. Con i lockdown dovuti al Covid che hanno spinto più persone sull’online, il pubblico delle dirette streaming è esploso, e Stake era lì, in prima linea. Si dice che alcuni streamer abbiano ricevuto fino a 1 milione di dollari al mese per giocare ai giochi di Stake davanti alla telecamera. Il risultato è stato un circolo vizioso: gli spettatori sono diventati giocatori e alcuni giocatori sono diventati influencer. Era nato un nuovo tipo di community di iGaming!

Nel 2021, Stake.com era piena di profitti e pronta a investire. Al centro delle operazioni c’era Akhil Sarin, entrato in azienda nel 2020 e che sarebbe poi diventato Chief Marketing Officer. Con Sarin al timone, il marketing di Stake ha preso una svolta più decisa e calcolata: invece di investire in pubblicità su larga scala, ha puntato su alcuni fronti strategici.

Nel giro di pochi anni, il suo logo è passato dagli streaming online agli stadi, agli ippodromi e alle arene. Con una partnership multimilionaria ha trasformato una delle più grandi star della musica mondiale, Drake, in un ambasciatore di Stake a tutti gli effetti. Gli streaming live della roulette con Drake hanno raggiunto milioni di spettatori e hanno reso Stake un punto fermo sia nel mondo del gioco che in quello della cultura pop.

In Premier League, Stake è diventato sponsor di maglia del Watford FC e in seguito ha firmato un importante accordo pluriennale con l’Everton FC, tuttora attivo. Ricordatevi dell’Everton, tra poco ci torneremo su.

In Formula 1, Stake è diventata sponsor principale del team Sauber Motorsport di F1, che ora corre con il nome di Stake F1 Team. Poiché in molti paesi non è consentito gareggiare mostrando marchi di gambling, come nel caso dell’Olanda, dove si correrà il prossimo Gran Premio, sulle livree Sauber il marchio Stake.com è sostituito da Kick.com, che è la sua divisione streaming, creata per scrollarsi di dosso le limitazioni imposte da Twitch.

Grazie a una migliore ripartizione dei ricavi (il 95% ai creatori) e a una politica sui contenuti più indulgente, Kick è rapidamente diventato una calamita per gli streamer scontenti. I nomi più importanti di Stake, tra cui Adin Ross, Trainwreckstv, xQc e Tfue, sono passati a Kick, molti con contratti da capogiro.

Inoltre, Stake ha puntato forte sugli sport da combattimento, in qualità di partner ufficiale per le scommesse dell’UFC e tramite accordi di ambasciata del marchio con i migliori lottatori e pugili di MMA.

Mentre Stake si espandeva a livello globale, i fondatori della piattaforma, in particolare Ed Craven, noto nella community come “Eddie”, si impegnavano a coinvolgere i giocatori. Estrazioni settimanali in diretta streaming, bonus e omaggi sono diventati la norma. Gli utenti non si sentivano solo clienti, ma anche addetti ai lavori. E quel senso di comunità è rimasto uno dei vantaggi competitivi di Stake. In un settore in cui molti casinò sono anonimi, Stake si è posizionata come un’entità viva e pulsante, con tanto di meme, battute e rituali settimanali.

Ma la storia è tutt’altro che finita. Con il lancio di Stake Engine , l’azienda non è più solo un crypto-casinò: è una potente piattaforma backend progettata per scalabilità, velocità e trasparenza. Consente ai partner di gestire le operazioni del casino utilizzando lo stesso motore che alimenta Stake.com, ha di fatto reso Stake sia un operatore che un fornitore di tecnologia. Nel frattempo, Kick.com continua a guadagnare terreno come alternativa allo streaming con il suo ecosistema di influencer, creatori e, inevitabilmente, giocatori d’azzardo.

Prima parlavamo dell’Everton. In gennaio in UK è esploso il caso dei video messi in giro con la filigrana Stake.com, di dubbio gusto e in alcuni casi raccapriccianti, come quello dove una pornostar, tal Bonnie Blue, ha fatto un annuncio a dir poco sconvolgente (lo omettiamo per carità di patria). Lo scandalo, che ha convolto di striscio anche l’Everton, ha poi indotto Stake.com ad andarsene dal mercato britannico. Eppure, in luglio, l’accordo come sponsor di maglia è stato rinnovato: l’importante che il marchio giri e nulla meglio della Premier League può farlo!

Sul finire del mese di giugno, tra l’altro, si era sparsa la voce che Stake.com sarebbe diventato anche sponsor di manica della AS Roma (che, guardacaso, ha lo stesso proprietario dell’Everton). Cosa impossibile per diversi motivi, e infatti la notizia è svanita nel giro di pochi giorni. Ma la motivazione indicata è tutta da ridere: in pratica il dietrofront sarebbe stato generato da problematiche sorte nella partecipazione al bando per il gioco online.

Si tratta chiaramente il frutto di soggetti che non sanno nulla di come funziona il sistema-gioco italiano e men che meno sapevano come si stava svolgendo il bando. Oltretutto, non hanno nemmeno tenuto conto che al bando stava partecipando Stake Italy, una società seria e ben strutturata, entrata sul mercato italiano un anno fa acquisendo il concessionario Baldo e il marchio Idealbet, e animata da ottime intenzioni, tanto da aver ingaggiato un country manager di tutto rispetto: Fabio Angeli Bufalini.

La Stake Italy ha fatto bene a starsene in silenzio, perché con la sua tipica superficialità la stampa nazionale se ne è sostanzialmente fregata di Stake.com e della manica della maglia della Roma e tutto è filato via in breve tempo e senza riverberi.

Però, noi di settore una puntualizzazione dovevamo farla, almeno per gli addetti ai lavori in cui potrebbe essere sorto qualche dubbio.

Marco Cerigioni – PressGiochi