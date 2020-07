St. Vincent: il Tribunale obbliga la Regione a pagare l’indennità ai controllori del Casinò

Il giudice del lavoro del tribunale di Aosta Luca Fadda ha emesso un decreto ingiuntivo intimando alla Regione di pagare immediatamente ai controllori regionali impiegati alla Casa da gioco di St-Vincent (di cui è proprietaria al 99%) l’indennità di ‘servizio attivo’ per i mesi di aprile e maggio ovvero per il periodo in cui la Casa da gioco valdostana era rimasta chiusa (lo era dal 9 marzo) causa Covid-19. La cifra stabilita dal giudice è di 920 euro al mese ovvero 1840 euro complessivi per ciascun controllore, oltre a interessi maturati.

L’Amministrazione – come riporta Aosta Cronaca .it – non aveva versato l’indennità ritenendo che, essendo anch’essi in ‘Smart working’ come tutti gli altri lavoratori, ai controlli spettasse solamente lo stipendio ma non un compenso per attività materialmente non svolta. Subito sono partiti ricorsi e il legale di un controllore ricorrente ha insisito sul fatto che l’indennità di ‘servizio attivo’ è dovuta contrattualmente anche in caso di assenza per ferie e malattia.

Tesi appoggiata da alcuni rappresentanti sindacali ma contro cui si sono opposti i legali della Regione, secondo i quali le circostanze che avevano comportato la chiusura del Casino, ovvero l’emergenza sanitaria, erano dovute una situazione completamente diversa da quanto indicato nel contratto di lavoro e che il fatto stesso che la Casa da gioco fosse chiusa e quindi il lavoro non potesse essere svolto, per cause di forza maggiore, da tutti i controllori e non solo da chi era in ferie o in malattia rendesse inapplicabile l’erogazione dell’indennità.

L’Amministrazione regionale ha facoltà di opporsi al decreto ingiuntivo entro 40 giorni dalla notifica.

PressGiochi