Sri Lanka, nuove imposte sul gioco in vigore dal 1° gennaio 2026

L’autorità di regolamentazione finanziaria (IRD) dello Sri Lanka ha confermato che le riforme fiscali per i casinò precedentemente votate e approvate dal governo a settembre sono entrate in vigore il 1° gennaio 2026.

Le nuove normative prevedono un aumento del Casino Entrance Levy (CEL) da 50 a 100 dollari. La tariffa sarà applicata a ogni visitatore del casinò, e i funzionari dello Sri Lanka sperano che il nuovo prezzo non risulti proibitivo per i turisti stranieri interessati a visitare e giocare.

Inoltre, il Gross Collection Levy per le imprese di gioco è stato aumentato dal 15 al 18 % per coloro che registrano incassi lordi mensili superiori a 1 milione di rupie (3.230 dollari USA).

Il Paese sta inoltre lavorando alla creazione della Gambling Regulatory Authority (GRA), che dovrebbe garantire una supervisione più solida del settore e aiutare lo Sri Lanka a raccogliere ulteriori entrate fiscali per rafforzare il proprio bilancio.

