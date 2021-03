Sri Lanka. New Colombo Port City apre al gioco d’azzardo

New Colombo Port City, che è stata anche soprannominata “la nuova Dubai dello Sri Lanka”, è una città costruita su 2,6 chilometri quadrati di terra bonificata e finanziata da 1,4 miliardi di dollari di investimenti cinesi. Lo sviluppo della città portuale è stato avviato nel 2014 dal presidente dello Sri Lanka Mahinda Rajapaksa e dal presidente cinese Xi Jinping. Nel 2017, il primo ministro Ranil Wickramasinghe ha annunciato che l’intero porto è stato affittato a un’impresa statale cinese per 99 anni, trasferendo essenzialmente il controllo del porto alla Cina.

Ora, quella che è vista come una zona economica speciale controllata dalla Cina in Sri Lanka dovrebbe avere una regolamentazione che coprirà il gioco, secondo un progetto di legge locale, secondo il rapporto di EconomyNext, con le regole del gioco che saranno scritte e amministrate dalla Commissione economica della città portuale di Colombo e dal direttore generale. La Commissione avrà un consiglio nominato dal presidente dello Sri Lanka. Secondo il rapporto, la commissione individuerà, “gli attributi dei luoghi di gioco all’interno dell’Area di Autorità della Città Portuale di Colombo, e specificherà le modalità in cui le attività di gioco devono essere svolte o gestite, e la procedura per l’ottenimento una licenza e le tariffe di licenza, le royalty da pagare e qualsiasi altra questione correlata, se necessario”.

La commissione avrà anche l’autorità di concedere esenzioni o incentivi ai sensi del Betting and Gaming Levy Act n. 40 del 1988 e del Casino Business (Regulation) Act del 17 novembre 2010. Nel 2019, lo Sri Lanka ha aumentato i suoi canoni annuali per le licenze dei casinò da 200 milioni a 400 milioni di rupie, tra 1-2 milioni di dollari, oltre ad aggiungere un’imposta sul fatturato del 15%. Attualmente ci sono cinque casinò che operano in Sri Lanka, quattro dei quali si trovano nella capitale, Colombo.

