Sri Lanka. Il governo sollecita l’istituzione di un ente regolatore per i casinò

Il Comitato per le finanze pubbliche (CoPF) dello Sri Lanka ha chiesto un’azione rapida per istituire la Casino Regulatory Authority, avvertendo che i ritardi stanno causando perdite di entrate dal gioco online non regolamentato. I legislatori hanno sollevato la questione in Parlamento il 6 marzo, sottolineando la necessità di una migliore supervisione finanziaria.

Durante una riunione in Parlamento, Harsha de Silva, presidente del CoPF, ha affermato che mentre le tasse sono imposte ai casinò terrestri, il gioco online opera senza alcuna tassazione. De Silva ha sottolineato la necessità di portare i casinò online sotto un quadro normativo e ha osservato che il comitato lavorava da anni per istituire un’autorità di regolamentazione dei casinò. È stato deciso che al Dipartimento del procuratore generale sarà affidato il compito di accelerare la legislazione.

A febbraio, il governo dello Sri Lanka ha annunciato i piani per redigere un disegno di legge per istituire la Casino Regulatory Authority. Il Consiglio dei ministri ha approvato questa iniziativa per migliorare la supervisione del settore del gioco d’azzardo. Il Ministero delle Finanze stima che circa $7,4 milioni di tasse sui casinò siano ancora in arretrato a causa della mancanza di applicazione normativa.

Nel frattempo, l’ex Ministro di Stato Ranjith Siyambalapitiya ha rivelato che 10 nuovi operatori hanno fatto domanda di licenza per aprire casinò nel paese. Queste domande sono ancora in fase di valutazione e finora non è stata rilasciata alcuna licenza.

Inoltre, il governo ha proposto di aumentare l’imposta sul fatturato del gioco d’azzardo dal 15 al 18 % nel suo piano di bilancio per il 2025.

PressGiochi