Squinzano, rapina a mano armata in un centro scommesse

Momenti di paura a Squinzano, in provincia di Lecce, dove una sala scommesse è stata presa di mira da una coppia di rapinatori. Il colpo è avvenuto intorno all’orario di

Momenti di paura a Squinzano, in provincia di Lecce, dove una sala scommesse è stata presa di mira da una coppia di rapinatori. Il colpo è avvenuto intorno all’orario di chiusura e, secondo una prima ricostruzione, uno dei due malviventi è entrato con il volto coperto e armato di pistola. Dopo aver minacciato i presenti e intimato ai dipendenti di consegnare il denaro custodito nelle casse, si è rapidamente impossessato dell’incasso, pari a circa 3.500 euro.

All’esterno, ad attenderlo a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, c’era il complice pronto per la fuga. I due si sono dileguati, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Squinzano e della Compagnia di Campi Salentina, che hanno immediatamente avviato le indagini. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi dell’attività e nelle vie circostanti, nella speranza di individuare elementi utili all’identificazione dei responsabili. Le indagini sono tuttora in corso.

PressGiochi