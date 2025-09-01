Newsletter

01 Settembre 2025 - 18:37

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Squinzano, rapina a mano armata in un centro scommesse

Momenti di paura a Squinzano, in provincia di Lecce, dove una sala scommesse è stata presa di mira da una coppia di rapinatori. Il colpo è avvenuto intorno all’orario di

01 Settembre 2025

Share the post "Squinzano, rapina a mano armata in un centro scommesse"

Stampa pagina

Momenti di paura a Squinzano, in provincia di Lecce, dove una sala scommesse è stata presa di mira da una coppia di rapinatori. Il colpo è avvenuto intorno all’orario di chiusura e, secondo una prima ricostruzione, uno dei due malviventi è entrato con il volto coperto e armato di pistola. Dopo aver minacciato i presenti e intimato ai dipendenti di consegnare il denaro custodito nelle casse, si è rapidamente impossessato dell’incasso, pari a circa 3.500 euro.

All’esterno, ad attenderlo a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, c’era il complice pronto per la fuga. I due si sono dileguati, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Squinzano e della Compagnia di Campi Salentina, che hanno immediatamente avviato le indagini. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi dell’attività e nelle vie circostanti, nella speranza di individuare elementi utili all’identificazione dei responsabili. Le indagini sono tuttora in corso.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Norvegia, sanzione di NOK46 milioni per Norsk Tipping per errori nei sistemi di Eurojackpot e Lotto

Data room As.tro: il trentesimo bollettino sulle ludopatie

Giochi numerici, il Consiglio di Stato chiede più chiarezza e un vero riordino complessivo

Lotteria Italia 2025: debutta il premio speciale da 300mila euro nella serata finale del 6 gennaio

Totocalcio, palinsesto del concorso n° 24 del 1-6 settembre 2025

Imposta unica sulle scommesse: oggi il termine per i versamenti del primo quadrimestre

Slovacchia: proposte nuove modifiche alla legge nazionale sul gioco

Squinzano, rapina a mano armata in un centro scommesse

Macao. Crescita costante per i casinò, ad agosto il GGR raggiunge i $2,77 miliardi

Lotto: in Lombardia vincite registrate per oltre 62mila euro

10&Lotto: il Lombardia premi per 52mila euro

Stati Uniti, AGA: “$30 miliardi saranno scommessi legalmente sulla stagione 2025 della NFL”

slotmachineweb.com
www.mondogaming.eu
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy