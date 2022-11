Sport. Massimo Temperelli (Sisal) allo Sport Industry Talk

Massimo Temperelli, Betting Managing Director Sisal, è intervenuto in occasione dello Sport Industry Talk di RCS Academy per parlare di “Scenari internazionali e innovazione nello sport”. Un evento che ha

Massimo Temperelli, Betting Managing Director Sisal, è intervenuto in occasione dello Sport Industry Talk di RCS Academy per parlare di “Scenari internazionali e innovazione nello sport”. Un evento che ha riunito i grandi nomi dello sport istituzionale, organizzato da Rcs Academy e Corriere della Sera con la partnership dell’Automobile Club italiano e dell’Istituto per il Credito Sportivo e con il supporto di Sisal e il patrocinio di Assi Manager.

Durante l’evento lo sport italiano ha chiesto una mano al governo per cambiare, crescere, evolversi. Trovare nuove forme di business e ricavi da infrastrutture e diritti tv, cavalcare l’onda lunga dei Giochi di Milano-Cortina 2026 per accelerare un percorso di rilancio necessario.

Come riporta Corriere.it, “un settore che va protetto perché «è una delle difese immunitarie e sociali del nostro Paese. Dove è più sviluppato, la qualità della vita è migliore. Ha una dimensione industriale, deve produrre valore per ridistribuirlo», spiega il ministro dello Sport e delle politiche giovanili Andrea Abodi, intervistato dal direttore del Corriere Luciano Fontana. Il calcio è l’elemento trainante e «deve ricevere maggiore attenzione», dice Urbano Cairo, presidente del Torino e di Rcs: «La pandemia ha avuto un impatto sui bilanci delle società. Chiedere aiuti non mi è mai piaciuto, non sono abituato a farlo. Ma il calcio ne ha bisogno per uscire da questa secca e ripartire facendo le cose giuste».

Ampliare gli orizzonti, essere maggiormente presenti sui social per intercettare le giovani generazioni è il suggerimento di Massimo Temperelli di Sisal, scovare nuovi margini di crescita è quello che ha fatto la presidente della divisione femminile Ludovica Mantovani (intervenuta con Carolina Morace). Ma per incrementare i ricavi bisogna modernizzare le infrastrutture, uno dei tre punti chiave (con risorse e cultura) di Casini per rilanciare il pallone. «Molte società hanno trovato difficoltà a costruire uno stadio — lo sfogo di Cairo —. Dalle autorità servono meno lacci e lacciuoli».

PressGiochi