Sport e inclusione: Flutter SEA al fianco di Special Olympics Italia

Per il 2026 un ricco programma di iniziative sportive: i Giochi Nazionali Estivi, il percorso Coach for Inclusion, e gli eventi #PlayUnified che coinvolgeranno le persone di Sisal, Snai e PokerStars

Nel 2026 Flutter Southern Europe & Africa (SEA), la realtà multi-brand che comprende Sisal, Snai e PokerStars e leader nel settore dell’intrattenimento, sostiene Special Olympics Italia con un articolato programma di iniziative dedicate alla promozione dell’inclusione attraverso lo sport.

La collaborazione si sviluppa attraverso tre principali ambiti di intervento che uniscono sostegno agli eventi sportivi del Movimento, formazione e partecipazione diretta delle persone di Sisal, Snai e PokerStars.

“Lo sport rappresenta uno dei modi più concreti e autentici per creare connessioni reali e valorizzare le unicità di ciascuno” ha dichiarato Serena Di Vita, Sustainability & Responsible Gaming Director Flutter SEA “Con Special Olympics Italia condividiamo valori che sono propri dello sport come la passione, il coinvolgimento e la partecipazione. Siamo davvero orgogliosi di essere al loro fianco e di contribuire, insieme alle nostre colleghe e colleghi, a dare vita ad un cambiamento positivo e costruire un futuro migliore e più inclusivo”.

A dare il via alla collaborazione di quest’anno saranno i 41° Giochi Nazionali Estivi di Special Olympics Italia, in programma dal 19 al 24 maggio a Lignano Sabbiadoro e Cordovado in Friuli Venezia Giulia, e in Veneto tra Portogruaro e Bibione. In questa occasione, che vedrà coinvolti in 21 discipline oltre 3.000 atleti, Flutter SEA sosterrà in particolare le competizioni di pallavolo, con una presenza dedicata sui campi di gara.

Accanto al supporto agli eventi sportivi, il 2026 segna anche l’avvio della collaborazione sul progetto Coach for Inclusion, che vede Flutter SEA prima azienda in Italia a sostenerne lo sviluppo. Il programma prevede un percorso formativo avanzato per la certificazione di coach in grado di allenare atleti con e senza disabilità intellettive e di promuovere una cultura sportiva sempre più aperta e accessibile.

Il terzo ambito, infine, il coinvolgimento diretto delle colleghe e dei colleghi del Gruppo a supporto della campagna #PlayUnified, attraverso l’organizzazione di eventi sportivi aziendali a Lucca, Milano e Roma. Le volontarie e i volontari di Sisal, Snai e PokerStars Italia scenderanno in campo al fianco delle atlete e degli atleti Special Olympics Italia, condividendo momenti di sport, incontro e partecipazione. Un impegno che prosegue nel solco degli anni precedenti: anche lo scorso anno, infatti, oltre 100 persone sono state protagoniste di tre bellissime giornate di Sport Unificato.

Special Olympics Italia si conferma un partner di eccezione e di lunga data per Flutter SEA, che ha raccolto e portato avanti il percorso avviato da Fondazione Snaitech, l’ente filantropico del terzo settore di Flutter SEA. Questa collaborazione, avviata nel 2017, rappresenta oggi la volontà condivisa dal Gruppo nel diffondere una cultura che riconosce nello sport uno strumento di cambiamento sociale e di promozione di un mondo più inclusivo, rispettoso e accogliente, oltre che un motore di partecipazione e senso di appartenenza.

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