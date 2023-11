Spin&win con Pinamonti e Cragno: Starcasinò Sport gioca alla ruota della fortuna con i due calciatori del Sassuolo

Andrea Pinamonti e Alessio Cragno, attaccante e portiere del Sassuolo, sono stati coinvolti nel gioco Ruota della Fortuna da StarCasinò Sport, sito di intrattenimento sportivo Official Infotainment Partner di US Sassuolo. I due giocatori si sono affrontati a colpi di spin con l’obiettivo di totalizzare dieci punti e vincere la sfida contro il compagno di squadra. Com’è finita? Il video integrale è disponibile sul canale YouTube di StarCasinò Sport.

La Ruota della Fortuna di StarCasinò Sport ha al suo interno cinque diversi tipi di sezioni: il Bonus Quiz, che prevede un quesito da due punti, il Break Time, che consiste in una domanda out of context grazie alla quale Il Fubbe potrà scoprire curiosità legate alla vita professionale dei due neroverdi, il Perdi Tutto, che azzera i punti accumulati fino a quel momento, l’1vs1, un duello in cui i due calciatori devono indovinare la risposta corretta in base ai pochi elementi forniti dal content creator, e infine il Jackpot, che assegna automaticamente cinque punti.

La sfida tra i calciatori neroverdi è iniziata con due risposte sbagliate, una a testa: Cragno non ha indicato correttamente l’anno dell’esordio europeo del Sassuolo, mentre Pinamonti non ha indovinato il compagno con più presenze tra Berardi e Consigli. Dopo aver rotto il ghiaccio, però, il duello è entrato nel vivo e i due giocatori hanno iniziato ad accumulare punti grazie a sole risposte corrette. Tra una domanda e l’altra, grazie al Break Time, c’è stato spazio per conoscere alcune curiosità: l’Arciere di Cles ha confidato che i festeggiamenti post-partita più emozionanti sono stati quelli successivi alla vittoria contro la Juventus, continuati anche in spogliatoio, mentre L’Uomo Cragno ha raccontato che, tra i riti più strani, un suo compagno ha giocato con le stesse scarpe per molti anni consecutivi e che erano addirittura rattoppate con il nastro adesivo.

Il portiere neroverde ha dimostrato una solida prontezza di riflessi riuscendo a vincere la maggior parte dei duelli 1vs1 mentre il centravanti è stato letale e preciso nelle risposte alle domande del Bonus Quiz. Per scoprire chi si è aggiudicato la sfida tra Cragno e Pinamonti, basta guardare il video integrale disponibile sui canali digitali di StarCasinò Sport. Spoiler: in palio una canzone dedicata da Il Fubbe!

Dopo aver giocato insieme ai due calciatori neroverdi, sabato 2 dicembre StarCasinò Sport continuerà a divertirsi insieme a tutta la community del Sassuolo. Il brand posizionerà la Ruota della Fortuna nei pressi dell’Official Store per coinvolgere i tifosi con domande attinenti al Club e alla sua storia. In palio tanti premi e la possibilità di partecipare alla prossima edizione della Caccia al Tesoro targata StarCasinò Sport.

