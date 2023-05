SPIKE Slot Annuncia una Serata di Beneficenza in Live Streaming a Sostegno delle Zone Alluvionate dell’Emilia Romagna

Spikeslot.com, il portale di intrattenimento online, è lieto di annunciare una serata speciale di live streaming sul suo canale Youtube per raccogliere fondi in sostegno delle vittime delle recenti alluvioni

Spikeslot.com, il portale di intrattenimento online, è lieto di annunciare una serata speciale di live streaming sul suo canale Youtube per raccogliere fondi in sostegno delle vittime delle recenti alluvioni che hanno devastato l’Emilia Romagna.

L’evento si terrà Domenica sera alle 21:00, e si propone di aiutare coloro che sono stati colpiti dall’alluvione devolvendo i fondi raccolti alla Regione e alla Protezione Civile. Puoi visualizzarne qui l’anteprima.

“Il disastro naturale che ha colpito l’Emilia Romagna ci ha fatto pensare di usare i nostri canali per raggiungere un vasto pubblico e raccogliere fondi per aiutare nei soccorsi” ha dichiarato il proprietario della rete SPIKE Slot.

Già in passato dal sito spikeslot.com sono state lanciate iniziative simili, come le live di beneficenza per l’emergenza sanitaria Covid e per la guerra in Ucraina.

L’intera serata sarà ricca di intrattenimento e coinvolgimento. Ma soprattutto, sarà un’occasione per dimostrare la solidarietà e la generosità della comunità online.

“Vi invitiamo – scrive il team di SPIKE Slot – dunque a unirvi a SPIKE in questa causa. Preparatevi a sintonizzarvi Domenica sera per una serata di divertimento e beneficenza”.

Pressgiochi