SPICE Filippine 2022, inizia il conto alla rovescia. L’evento tra un mese

Manca solo un mese all’ evento SPiCE Filippine. Eventus International offrirà il più grande raduno di tutti stakeholder del settore dei giochi e delle scommesse nel sud-est asiatico. Si svolgerà presso lo straordinario Shangri-La Mactan, Cebu a Cebu, nelle Filippine, dal 26 al 28 Ottobre 2022, SPiCE Filippine promette di essere più di una semplice conferenza aggiungendo eventi di networking come il pre-evento SP’iCE’ Breaker Netwokring Party, SPiCE It Up Networking Poker Tournament e SPiCE After Party with gli SPiCE Eventus Awards.

Eventus International offrirà ai fornitori globali l’ opportunità per mostrare a loro l’ultima innovazione nei prodotti e nelle tecnologie di gioco nel piano espositivo per una potenziale collaborazione con clienti nuovi. I fornitori di tutto il mondo sono invitati a prenotare la loro partecipazione come espositori e approfittare dell’opportunità per mostrare le loro ultime innovazioni al mondo rinomati commercianti e operatori.

