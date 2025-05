Spezia-Cremonese: atto finale per la promozione in Serie A

Cremonese e Spezia tornano in campo per l’ultima, decisiva sfida della stagione 2024/25: la gara di ritorno della finale playoff di Serie B. In palio c’è l’ultimo biglietto per la Serie A, al termine di un campionato che ha visto entrambe le squadre recitare un ruolo da protagoniste.

Lo Spezia si presenta alla sfida con un piccolo, ma cruciale vantaggio: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, sarà infatti la squadra ligure a ottenere la promozione in Serie A, grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. Un’opportunità che gli spezzini cercheranno di sfruttare contando sul calore del proprio pubblico e sulla solidità mostrata nel corso dell’annata.

Per la Cremonese, invece, non ci sono alternative: l’unico risultato utile è la vittoria. I grigiorossi che nell’ultima partita della regular season erano riusciti a strappare i tre punti proprio contro lo Spezia, dovranno affrontare una partita a viso aperto, consapevoli che solo un successo li riporterà nella massima serie. Una sfida ad alta tensione, dove la determinazione e la lucidità nei momenti chiave faranno la differenza.

Per questo match i bookies di Betsson vedono lo Spezia favorito con il segno 1 a 2.35, mentre il successo della Cremonese è bancato con il 2 a 2.95. Il pareggio è quotato a 3.25. L’Over 2,5 si gioca a 2.14, l’Under a 1.63; Goal a 1.88, No Goal a 1.82. Tra i risultati esatti più giocati abbiamo: l’1-1 quotato a 6.25, l’1-0 a 7.25 e lo 0-1 bancato a 8.50.

PressGiochi