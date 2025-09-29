Speciale IAAPA. Tecnologie immersive: VR, AR e MR conquistano l’amusement

Barcellona – All’IAAPA Expo Europe 2025 di Barcellona, le tecnologie immersive hanno avuto un ruolo da protagoniste assolute, trasformando il concetto stesso di intrattenimento negli spazi di amusement. Dai sistemi di realtà virtuale (VR) alle esperienze di realtà aumentata (AR) e mista (MR), le aziende hanno mostrato come innovazione tecnologica e creatività possano fondersi per offrire esperienze spettacolari e coinvolgenti.

Espositori VR/AR/MR

Conductr, studio di innovazione con sede nel Regno Unito, ha lanciato Glow Court, il primo campo sportivo digitale interattivo a LED all’aperto al mondo, sulla nuovissima nave Norwegian Aqua. In un batter d’occhio, la superficie può essere trasformata in campo da basket, calcio, volley, tennis, ecc., oppure disegnata per dar vita ad altri giochi e intrattenimenti.

DIVR Labs (UK) ha presentato la sua innovativa InstaVR Arena. Questo sistema VR free-roam plug-and-play, funziona in modo indipendente, con chiosco self-service, sistema di pagamento integrato, deposito automatico dei visori e una selezione di giochi multiplayer di breve durata sviluppati internamente da DIVR Labs. È dotata di una struttura di 5 x 6 metri che può ospitare fino a 20 giocatori all’ora e utilizza i visori PICO XR.

Frontgrid (UK) si è fatta un nome grazie a ParadropVR, esperienza di parapendio in realtà virtuale, che ha aperto la strada alla socializzazione competitiva attraverso la gamification e un campionato online globale. Frontgrid offre contenuti personalizzati per i clienti, consentendo agli ospiti di esplorare ambienti reali e immaginari. Sono disponibili anche opzioni di volo autonomo o gestito da personale, ed esperienze singole o multigiocatore. Le ultime grandi attrazioni inaugurate quest’anno per Paradrop sono Niagara Virtual, tematizzata sulle Cascate del Niagara in realtà virtuale, e il Containerised Pod, piattaforma mobile allestita in un vero e proprio container, che può essere posizionata ovunque; sono disponibili configurazioni a unità singola o multipla.

Hero Zone (Canada) ha proposto il suo nuovissimo gioco Terminator Uprising. I giocatori di tutto il mondo si immergeranno nell’intenso conflitto tra l’umanità e Skynet, vivendo il dramma, l’eccitazione e il brivido che hanno affascinato il pubblico di tutte le generazioni cl movie originale. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale domina i titoli dei giornali, dai progressi nei sistemi autonomi alle urgenti discussioni etiche, Terminator: Uprising offre un’opportunità coinvolgente di affrontare un’intelligenza artificiale formidabile. Il lancio simultaneo in 450 sedi in tutto il mondo dimostra la scalabilità della piattaforma e consente a milioni di fan di Terminator di vestire i panni di un combattente della resistenza e di provare l’adrenalina di combattere un implacabile esercito di robot autonomi.

La tedesca Project: Syntropy, famosa per i suoi simulatori di volo ad altissima tecnologia e specialista in soluzioni tecnologiche e di visualizzazione per cinema a cupola a 360°, nonchè in attrazioni immersive, ha realizzato alcune delle strutture basate su cupole più avanzate al mondo, tra cui il Fraunhofer IFF Elbe Dome 2.0 e numerosi progetti culturali e di intrattenimento su larga scala in Asia, Medio Oriente ed Europa. L’attrazione chiave di quest’anno è Domeverse, un innovativo concept di attrazione multisensoriale in Realtà Mista progettato per permettere agli utenti di esplorare mondi e narrazioni diversi all’interno di un unico ambiente immersivo, con gameplay interattivo.

Rovio Entertainment, azienda finlandese specializzata in giochi per dispositivi mobili e creatrice del marchio Angry Birds, ha messo in mostra nuove opportunità basate sulla licenza. Angry Birds è una delle IP di intrattenimento più note e versatili al mondo, con una brand awareness globale del 96%. Vanta una forte presenza nel settore LBE. Tra i recenti successi, il lancio di due nuovi cabinati arcade, Angry Birds Boom! e Angry Birds Fury Road. L’azienda ha inoltre lanciato una nuova linea di attrazioni soft play gamificate di iPlayco e una gamma di attivazioni educative interattive a tema Angry Birds presso le attrazioni Sea Life in Asia e in Europa. La presenza costante del marchio Topgolf ne dimostra ulteriormente la versatilità: il gioco di golf a tema Angry Birds ha ricevuto due premi di settore. Un altro esempio è iSwii di Angry Birds, un bar a tema a New York.

SisyFox (Germania) ha dato alla luce il suo nuovissimo concept Jumplings 360°, dove giocatori di tutto il mondo possono competere in tempo reale con i visitatori in loco. E’ composta da 5 piattaforme rimbalzanti, con le quali gli utenti interagiscono con le immagini a video, permettendo anche il gioco di squadra. La versione mobile del gioco permette ai visitatori di portare l’esperienza del parco a casa.

Valo Motion (Finlandia) azienda pioniera nell’abbinamento di tecnologia interattiva e attività fisiche, presenterà il nuovo ValoArena a 4 giocatori, che mantiene le principali caratteristiche della versione, in un formato più vicino alle dimensioni delle arene di realtà virtuale in voga negli ultimi anni. Tuttavia, ValoArena a 4 giocatori mantiene la promessa di un intrattenimento immersivo senza la necessità di personale costoso, la scomodità di indossare visori o la necessità di sostituire frequentemente cavi e controller. Confermate la libreria di giochi con sette titoli e oltre 20 livelli, la rotazione rapida dei gruppi con sessioni di gioco medie di 3-4 minuti, il semplice onboarding, dove anche i bambini più piccoli possono strisciare una carta, scegliere un gioco e iniziare a giocare senza personale. Doverosa citazione anche per ValoJump air, con una soluzione di ammodernamento chiavi in ​​mano, moderna, salvaspazio e facile da usare. Senza personale e con un’elevata produttività, è un modo economico per sostituire attrazioni obsolete. Progettato per locali con soffitti bassi (minimo 3,5 m), ValoJump air è disponibile in configurazioni singole o multiple e si integra perfettamente con vari modelli di pagamento. Inoltre, la sua cabina video integrata contribuisce a incrementare l’esposizione sui social media e la visibilità del marchio.

Infine, un plauso Wave Italy, produttore di simulatori di guida avanzati, che combinano l’eccellenza del design italiano con l’ingegneria del motorsport. Progettate per professionisti e appassionati, le sue soluzioni offrono esperienze di guida immersive e precise. E la recente apertura di una nuova sede a Indianapolis segna un passo significativo nella sua espansione internazionale. Negli Awards della fiera, alla Wave è andato il secondo posto nella categoria delle attrazioni che occupano da 36 a 45mq, con una motivazione breve ma che dice tutto: “Impressive simulators on display.”

Marco Cerigioni – PressGiochi