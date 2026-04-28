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Spagna, via libera dalla CE ai nuovi obblighi sui messaggi pubblicitari legati al gioco d’azzardo

La Spagna compie un ulteriore passo nella regolamentazione del settore del gioco d’azzardo, rafforzando la tutela dei consumatori e, in particolare, dei soggetti vulnerabili. La Direzione Generale per la Regolamentazione

28 Aprile 2026

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La Spagna compie un ulteriore passo nella regolamentazione del settore del gioco d’azzardo, rafforzando la tutela dei consumatori e, in particolare, dei soggetti vulnerabili. La Direzione Generale per la Regolamentazione del Gioco ha infatti adottato una nuova risoluzione che definisce in modo puntuale i contenuti e le specifiche tecniche dei messaggi obbligatori nelle comunicazioni commerciali degli operatori.

Il provvedimento, notificato alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, ha superato il periodo di stand still senza ricevere osservazioni o pareri da parte degli altri Stati membri, consolidando così il suo percorso di adozione.

La risoluzione si inserisce nel solco del Regio Decreto 958/2020, che ha già segnato un cambio di paradigma nella pubblicità del gioco d’azzardo in Spagna, rispondendo alla crescente domanda sociale di misure preventive e di sensibilizzazione sui rischi connessi.

In particolare, il nuovo intervento normativo sostituisce il tradizionale messaggio sul “gioco responsabile” con avvertenze più incisive sugli effetti nocivi della dipendenza e dei comportamenti rischiosi. L’obiettivo è evitare la proliferazione di messaggi generici o contraddittori e aumentare l’efficacia comunicativa verso i consumatori.

I nuovi messaggi obbligatori

Gli operatori saranno tenuti a includere nelle proprie comunicazioni uno dei seguenti messaggi:

  • “La ludopatia è un rischio del gioco d’azzardo”
  • “La probabilità di perdere denaro al gioco è pari al 75 %”
  • “Le perdite totali di tutti i giocatori superano di quattro volte le loro vincite”

A questi si aggiunge l’obbligo di inserire un riferimento al sito istituzionale www.juegoseguro.es, con eventuale collegamento diretto nei canali digitali.

Parallelamente, viene uniformato il messaggio relativo alla tutela dei minori, che dovrà riportare in modo chiaro la dicitura: “Solo per i maggiori di 18 anni”.

Specifiche tecniche e modalità di diffusione

La risoluzione non si limita ai contenuti, ma stabilisce criteri dettagliati su forma, dimensioni, collocazione e contrasto dei messaggi, al fine di garantirne visibilità, leggibilità e comprensibilità. Le avvertenze dovranno essere chiaramente distinguibili dalla comunicazione commerciale e non potranno essere modificate o occultate.

Sono inoltre previste regole differenziate a seconda del mezzo di diffusione: nei media audiovisivi radiofonici, ad esempio, sarà obbligatorio un messaggio audio specifico, mentre negli altri canali i messaggi dovranno essere alternati in modo equilibrato.

Tutela della salute pubblica e dei minori

La misura si fonda su un interesse generale di rilievo, individuato nella tutela della salute pubblica e nella prevenzione della dipendenza da gioco. Particolare attenzione è riservata ai minori, rafforzando le garanzie già previste dal quadro normativo vigente.

Il provvedimento si inserisce inoltre nel più ampio contesto del Regio Decreto 176/2023 sugli ambienti di gioco più sicuri, che sposta il focus dalla responsabilità individuale del giocatore a una maggiore responsabilità degli operatori.

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Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

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