Spagna. Il tasso del gioco problematico è tra i più bassi al mondo

Secondo uno studio, la Spagna ha uno dei tassi di gioco problematico più bassi al mondo. La ricerca dell’Università Carlos III di Madrid (UC3M) ha rilevato che, nonostante l’84,9% della popolazione partecipi ogni anno a qualche forma di gioco d’azzardo, il tasso di gioco problematico è solo dello 0,3%. La notizia arriva mentre la Spagna si prepara a introdurre nuove e rigide restrizioni sulla pubblicità e sulle promozioni del gioco d’azzardo, incluso il divieto di sponsorizzazioni sportive. Il Ministro dei consumatori, Alberto Garzón, ha affermato che la Spagna è all’avanguardia e che si aspetta che altri paesi seguano la mossa. Lo studio di UC3M ha rilevato che la maggior parte della popolazione spagnola gioca a lotterie a estrazione gestite dalle lotterie Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) e Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) di proprietà pubblica. Rispetto ai dati degli anni precedenti, il numero complessivo di giocatori è diminuito. Oltre il 90% ha giocato in qualche modo prima della crisi economica del 2007.

Il sondaggio ha rilevato che nel 2019 25,8 milioni hanno giocato alla lotteria di Natale “El Gordo”; 14,5 milioni hanno giocato alla lotteria “El Niño” del 6 gennaio; e 14 milioni hanno giocato alle lotterie Primitiva. I gratta e vinci di ONCE sono il prodotto più in rapida crescita, con 8,5 milioni di giocatori, ovvero il 9,9% della popolazione, che ne hanno acquistato uno nell’ultimo anno. Più della metà di loro aveva meno di 35 anni. Nel frattempo, 6,5 milioni di giochi offerti da operatori privati ​​in casinò, sale bingo, sale giochi e online: 2,2 milioni di giochi nei casinò, 2,4 milioni nelle sale bingo, 3 milioni nelle sale da gioco e 1,5 milioni su macchine arcade di tipo B installate presso strutture ricettive . Il sondaggio ha rilevato che 5 milioni di persone hanno giocato d’azzardo online nel 2019. La spesa totale online di 800 milioni di euro ciascuno rappresenta solo il 7,7% di tutto il gioco d’azzardo. Solo 300.000 giocavano online regolarmente, lo 0,9% della popolazione adulta.

Il professore di sociologia all’UC3M, José Antonio Gómez Yáñez, ha dichiarato: “Il gioco d’azzardo è oggetto di molti dibattiti, come molte attività produttive, il che sottolinea la necessità di questo tipo di studio che fornisce una visione oggettiva, basata sui dati, per l’opinione pubblica, le amministrazioni e i media. Si tratta di offrire dati reali e aggiornati sul gioco d’azzardo come parte delle abitudini della società spagnola. Va detto che la stragrande maggioranza di coloro che giocano lo fa in modo responsabile, sa che ha un costo, come entrare in uno spettacolo”. Alejandro Landaluce, amministratore delegato dell’associazione industriale Consejo Empresarial del Juego (Cejuego), ha affermato che lo studio ha dimostrato che il gioco d’azzardo non era un problema nella società spagnola, spiegando: “I governi sono sempre più preoccupati per un livello potenzialmente inappropriato di partecipazione al gioco nella società e noi, come rappresentanti del settore, condividiamo queste preoccupazioni. Per questo motivo, supportiamo questo tipo di studio scientifico che ci permette di conoscere la realtà del comportamento sociale nei confronti del gioco d’azzardo, al di là delle percezioni individuali o collettive, al fine di agire in quelle aree che sono necessarie all’interno della nostra responsabilità”.

PressGiochi