Spagna, regolamentazione ed assestamento del gioco d’azzardo

La Spagna fa rispettare la finestra di pubblicità di 4 ore per il gioco d’azzardo.

Il Ministero degli Affari dei Consumatori ha raccomandato che le pubblicità riguardanti il gioco d’azzardo verranno limitate ad una finestra di 4 ore,federalmente implementate dalle 01.00 alle 05.00 del mattino su tutto il territorio spagnolo.

Questa severità pubblicitaria da parte del Ministero segue un incontro con due delle associazioni spagnole di gioco d’azzardo più importanti che rappresentano la rete terrestre ed online, CeJuego e Jdigital.

La restrizione alle ore mattutine sarà inizialmente implementata attraverso TV e radio, formando il primo round di significanti cambiamenti per revisionare il codice federale della pubblicità spagnola, un mandato supervisionato dal nuovo Ministro degli Affari dei Consumatori, Alberto Garzòn. La disposizione sullo spartiacque del gioco d’azzardo sarà allegata ad un tanto atteso Decreto Reale sulla pubblicità, con Garzòn che cerca di far rispettare questi nuovi requisiti dall’estate 2020 seguendo un periodo di transizione permettendo ai media spagnoli e alle trasmissioni di aggiustarsi con le nuove condizioni.Al di là di TV e radio, il Ministero degli Affari dei Consumatori ha redatto nuove restrizioni per le pubblicità online, che verranno pubblicate separatamente dal Decreto Reale. Il presidente della JDigital Mikel Lopez de Torre afferma che questa discussione ha caratterizzato un positivo assestamento del gioco d’azzardo spagnolo, ma che le associazioni online non commenteranno finchè non vedranno l’intera proposta.

-PressGiochi