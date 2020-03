Spagna, Duelo (COFAR): “Tutelare le industrie del gioco durante la crisi del COVID-19”

Carlos Duelo, presidente della COFAR (Confederazione spagnola di imprenditori del gioco ricreativo in ospitalità) ha parlato, così come il resto dei presidenti dei diversi datori di lavoro del gioco, delle misure da attuare affinché il settore possa avere il minimo danneggiamento dalla crisi del Coronavirus, spiegando: “Per quanto riguarda le misure da attuare, dobbiamo richiedere, come settore, oltre al rinvio logico del pagamento delle tasse di gioco, un’esenzione a livello fiscale durante questo periodo, oltre a quelle approvate dal Consiglio dei ministri domani e che vengono applicate dalle nostre società”.

Le istituzioni non possono quantificare le conseguenze di questa situazione, poiché non si può prevedere la fine della pandemia, interviene quindi il presidente della COFAR, che spiega: “A seconda dei giorni in cui i locali rimarranno chiusi, la percentuale può essere calcolata. Al momento, se il periodo considerato è di 2 settimane, la perdita è del 13% circa. E poi ci aspettiamo che tutti si riprendano allo stesso modo”.

PressGiochi