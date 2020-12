Spagna. Nuova partnership tra DGOJ e UNE

Il DGOJ spagnolo ha firmato un nuovo “accordo di collaborazione” che mira a creare un “nuovo organo tecnico” incaricato di armonizzare le leggi, gli standard e i controlli del mercato del gioco d’azzardo. L’agenzia di regolamentazione per il gioco d’azzardo spagnolo lavorerà con “UNE”, l ‘”organismo di standardizzazione” formato dal Ministero dell’Economia per conformarsi agli standard di concorrenza dell’UE nelle 17 regioni autonome della Spagna. La partnership formerà una nuova agenzia incaricata di eseguire “azioni standardizzate nel campo del gioco d’azzardo online” volte a migliorare il modo in cui funziona il mercato regolamentato spagnolo e come sono governati i suoi operatori storici autorizzati

La partnership è stata approvata dalla Spagna, in quanto principale dipartimento di regolamentazione che sovrintende alle leggi spagnole sul gioco d’azzardo e ai controlli di mercato del DGOJ. Il Ministero dei Consumatori ha affermato che il DGOJ richiedeva risorse più approfondite per garantire il monitoraggio efficace degli standard tecnici richiesti per i giochi d’azzardo e i sistemi operativi funzionanti all’interno del mercato regolamentato spagnolo. Inoltre, il dipartimento ha affermato che l’armonizzazione degli standard andrebbe a vantaggio delle pubbliche amministrazioni, dei servizi sanitari e dei consumatori spagnoli in quanto parti interessate intrecciate nella composizione delle leggi spagnole sul gioco d’azzardo. Una volta istituito, il nuovo organismo tecnico rappresenterà la Spagna alle riunioni a livello dell’UE per quanto riguarda il modo in cui lo stato membro sta sviluppando le sue nuove leggi e standard sul gioco d’azzardo online.

PressGiochi