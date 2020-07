Spagna. Nuova partnership tra CIRSA e HOSTELERIA DE ESPA

CIRSA, una multinazionale leader nel settore dei giochi e del tempo libero in Spagna e in America Latina e HOSTELERÍA DE ESPAÑA, un’organizzazione commerciale che rappresenta più di 300.000 strutture alberghiere nel nostro paese, hanno firmato un accordo. L’azienda si unisce all’Hospitality Club di Spagna, una piattaforma che riunisce aziende di diversi settori legati all’ospitalità che sono interessate a sostenere l’evoluzione e il progresso del settore. La firma dell’accordo è stata resa ufficiale con la partecipazione del presidente di HOSTELERÍA DE ESPAÑA, José Luis Yzuel, e del direttore commerciale della divisione slot di CIRSA, Jesús Rodríguez Tarín. Dopo questa firma, entrambe le entità acquisiscono l’impegno a collaborare per affrontare diverse iniziative che consentiranno di ottenere miglioramenti a beneficio di tutti gli albergatori.

Il presidente di HOSTELERÍA DE ESPAÑA, José Luis Yzuel, ha dichiarato: “Siamo molto felici di poter lavorare con CIRSA. È un partner che aggiungerà valore grazie alla sua proiezione internazionale e che ci offrirà una visione privilegiata del settore. Con il Club Hostelería de España lavoreremo insieme per difendere gli interessi del nostro settore e sviluppare le migliori pratiche in modo che sia gli albergatori che i loro clienti possano vivere le migliori esperienze”.

Il direttore commerciale della divisione slot di CIRSA, Jesús Rodríguez Tarín, ha spiegato che: “L’accordo con HOSTELERÍA DE ESPAÑA rappresenta senza dubbio il rafforzamento del nostro impegno e supporto con il canale Horeca su tutto il territorio. Lavoriamo con questo canale da oltre 40 anni e senza dubbio la nostra esperienza arricchirà il già prezioso lavoro che HOSTELERÍA DE ESPAÑA svolge per lo sviluppo di questo settore. La situazione attuale ci costringe più che mai ad essere vicini a tutte quelle persone che spingono le loro attività con grande sforzo umano e professionale. Siamo convinti che le sinergie derivanti dall’accordo saranno positive per tutte le persone e le aziende che fanno parte di questo settore”.

