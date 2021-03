Spagna. Nel nuovo Santiago Bernabeu sorgerà anche un casinò

La ristrutturazione del Santiago Bernabeu prosegue e i lavori probabilmente andranno a concludersi nell’estate 2020, ma la novità è che, come riporta Front Office Sports, nel progetto di riqualificazione in cui sono previsti nuovi spazi, è previsto l’inserimento di un casinò. Real Madrid che non è l’unica squadra a permettere al gioco d’azzardo di entrare negli stadi, infatti anche i Washington Nationals, squadra di baseball, hanno in progetto di inserire alcuni punti scommesse all’interno del loro stadio.

PressGiochi