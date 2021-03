Spagna: nel 2020 il GGR del gioco online cresce del 13,7%

La Direzione Generale per la Regolamentazione del Gioco ha pubblicato oggi il rapporto annuale sul mercato nazionale del gioco d’azzardo online 2020.

Il rapporto 2020 mostra che il GGR del gioco online in Spagna è stato di 850,78 milioni di euro, in aumento del 13,70% anno su anno.

Depositi e prelievi mantengono una tendenza al rialzo, con un incremento rispettivamente del 19,48% e del 21,10% anno su anno. Le spese di marketing del 2020 sono state di 462,12 milioni di euro, in crescita del 24,23% rispetto all’anno precedente. Le promozioni sono aumentate del 52,94%; Pubblicità, 9,14%; Sponsorizzazione, 28,78%; Gli affiliati diminuiscono del -2,15%. I giocatori attivi erano 1.481.804; fino all’8,36% anno su anno.

Gli € 850,78 milioni di GGR sono distribuiti in:

€ 365,14 milioni in Betting (42,92%);

16,52 milioni di euro nel Bingo (1,94%);

350,80 milioni di euro nel casinò (41,23%),

8,01 milioni di euro nei concorsi (0,94%)

110,3 milioni di euro nel poker (12,96%).

Il segmento delle scommesse ha registrato un tasso decrescente del -3,48% anno su anno. Il calo è dovuto sia alle scommesse sportive in-played, -4,57% anno su anno, sia alle scommesse pre-partita, -2,66%.

Il Bingo ha una crescita del 30,16% rispetto all’anno precedente.

Nel segmento dei casinò c’è stata una crescita del 28,39% anno su anno. Questa crescita è stata principalmente dovuta alle slot. Dal suo lancio nel 2015, le slot hanno portato a quote di mercato sempre più elevate del casinò. Nel 2020 le slot rappresentano il 55,91% del segmento dei casinò, con un aumento del 24,90% anno su anno. Anche la Roulette è cresciuta in modo significativo, 62,21%. La roulette convenzionale è diminuita del -6,85%. BlackJack e Baccarat avevano tassi annuali rispettivamente del 4,99% e -14,46%.

I concorsi hanno registrato nel 2020 un balzo del 191,88%.

Il poker presenta un sostanziale aumento del 35,72% anno su anno, grazie al Poker Tournament (45,30%) che rappresenta il 69,33% del segmento. Il poker cash ha avuto un aumento del 18,13% rispetto al 2019 e rappresenta il 30,67% del mercato del poker. Va notato che dall’apertura nel 2018 della liquidità azionaria per il poker con Francia e Portogallo, cinque piattaforme sono state localizzate in Spagna.

La spesa di marketing nel 2020 è balzata fino a 462,12 milioni di euro, suddivisa in 38,51 milioni di euro di spese di affiliazione; € 26,64 milioni di sponsorizzazioni; promozioni 197,26 €; e pubblicità 199,71 milioni di euro.

La media mensile degli account di gioco attivi è 871.829; il che implica un calo del -3,48% rispetto al 2019. La media mensile dei nuovi account di gioco è di 288.532; con un incremento annuo dell’8,52%.

Sui dati del 2020 – segnala DGOJ – vanno tenuti in considerazione due fatti rilevanti in tema di pubblicità: dal 4 aprile al 10 giugno c’è stata una forte restrizione di tutti i tipi di pubblicità e promozioni, prevista dall’articolo 37 del regio decreto legge 11/2020, che adotta misure aggiuntive urgenti in ambito sociale ed economico per affrontare COVID-19; è stato approvato il regio decreto 958/2020, del 3 novembre, sulle comunicazioni commerciali delle attività di gioco d’azzardo.

Nel 2020, c’è stato un aumento significativo dell’80% nelle altre scommesse, che rappresenta un 2,25% del segmento.

PressGiochi