Spagna. L’SBC Barcellona diventa un evento esclusivamente digitale

Gli organizzatori dell’SBC Events hanno annunciato che la fiera, che si terrà a Barcellona a settembre, sarà un evento esclusivamente digitale almeno per il 2020. Il vertice SBC Barcelona – Digital si terrà dall’8 all’11 settembre e si baserà sul successo dei precedenti eventi online di SBC nel riunire l’industria del gioco d’azzardo nonostante la pandemia. Mentre le restrizioni iniziano ad aumentare in tutto il mondo, è probabile che l’interesse per i viaggi per le aziende e per i privati ​​sia calato. Dopo essersi consultato con le parti interessate, SBC Events ha deciso di trasferire l’evento di Barcellona su una piattaforma digitale per aiutare espositori, relatori e delegati a pianificare con certezza.

Il fondatore e CEO di SBC, Rasmus Sojmark, ha spiegato: “SBC Events ha varcato i confini di ciò che è possibile per mostre virtuali e conferenze nel settore del gioco d’azzardo, motivo per cui siamo fiduciosi che lo spostamento dell’evento di Barcellona in un ambiente online sarà accolto con favore dall’ industria”. SBC Barcellona digitale sarà il più grande evento virtuale del settore delle scommesse e dei giochi, includendo e collegando tutti i settori industriali di tutto il mondo. L’evento digitale di quattro giorni sarà un mix di presentazione degli ultimi prodotti e soluzioni per l’industria, un’ampia conferenza con relatori di alto livello e capacità di networking senza pari nello spazio digitale.

David Knight, Chief Operating Officer di SBC, ha aggiunto: “SBC ha giustamente guadagnato la reputazione di fornire eventi di networking senza eguali durante l’epidemia. Il vertice unirà queste caratteristiche per offrire un appuntamento da non perdere per l’industria del gioco d’azzardo”. Gli argomenti includono scommesse sportive in primo piano, leader del gioco, giochi più sicuri, nuovi mercati, affiliati, lotterie e pagamenti. L’evento manterrà anche la traccia della conferenza Big Stage per gli argomenti e gli oratori più grandi e importanti, con i CEO di diverse industrie del settore che condividono le loro opinioni con i delegati.

Jaap Kalma, Chief Commercial Officer di SBC, ha affermato che molti degli sponsor dell’evento erano già stati annunciati: “Non potremmo organizzare nessuno dei nostri eventi senza i nostri sponsor, motivo per cui è fantastico che molti di loro abbiano riconosciuto di avere i nostri stessi interessi e che abbiano prontamente accolto il passaggio al digitale per l’evento di Barcellona. Molti di loro sono stati incoraggiati dalla loro esperienza del nostro primo evento online, l’ SBC Digital Summit del mese scorso e il nuovo evento si baserà su quell’esperienza per creare un ambiente migliore per stabilire ed ottenere contatti”.

