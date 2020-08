Spagna. L’industria dell’ospitalità delle Canarie soffre: il 30% dei negozi chiuderà alla fine dell’anno

Secondo i dati gestiti dal settore sulla base dei rapporti della Federación Canaria de Ocio y Servicios (Fecao), il settore dell’ospitalità delle Canarie stima una perdita media di 30.000 posti di lavoro nel 2020. Il calo dei posti di lavoro, secondo gli studi, si attesta a circa 40.000 nell’insieme dei mesi più critici. Inoltre, del totali di 1,7 milioni di persone impiegate nel settore in Spagna prima della crisi del COVID -19, solo 1,4 milioni continuano a essere iscritte alla previdenza sociale (dati INE) e di queste 63 % sono state coperte dall’ERTE nel mese di maggio.

Questi sono alcuni dei dati gestiti da Fecao, che ha sottolineato la delicata situazione che sta attraversando il settore e ha fatto sì che il 20% delle oltre 20.930 strutture alberghiere delle Isole Canarie abbia chiuso o chiuderà definitivamente, prevedendo un aumento di questa percentuale di chiusure alla fine dell’anno, con una stima compresa tra il 25 e il 30%, cioè tra 5.250-6.300 stabilimenti chiuderanno definitivamente in tutte le Isole Canarie. Allo stesso modo, si sottolinea che, mentre negli ultimi anni si è registrata una leggera diminuzione del numero di bar, l’evoluzione del settore dell’ospitalità è stata positiva per il notevole aumento del numero di ristoranti, con un numero di aperture e chiusure di circa 1.000 stabilimenti ogni anno prima della crisi del COVID-19. A seguito della crisi, si stima che ci sarà un freno al ritmo delle aperture che non supererà i 500. In termini di fatturato, l’associazione dei datori di lavoro del settore ha sottolineato che, sebbene prima della crisi sanitaria il volume delle vendite si attestasse a oltre 16.980 milioni di euro, il periodo più grave della crisi ha registrato perdite superiori al 60% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e la percentuale di perdite a fine anno è del 50%. Per questo motivo è necessario redigere con urgenza un piano di salvataggio per le PMI e non solo del settore turistico (alberghi), in cui si segnala che prima di questa situazione impiegavamo circa 343.899 dipendenti , solo nelle Isole Canarie, ovviamente in tutti i settori con attività prevalentemente turistiche.

Il Presidente ha spiegato: “Questo piano di ripresa economica deve essere accompagnato da misure fiscali, finanziarie e di sostegno all’occupazione. Le grandi aziende hanno già meccanismi di supporto, ma quelle piccole non vengono mai ascoltate”. Per quanto riguarda le misure fiscali, il settore chiede riduzioni dell’IGIC al 4% per garantire, tra l’altro, la solvibilità degli istituti e l’estensione delle moratorie fiscali. In relazione ai finanziamenti richiede linee di finanziamento specifiche per la ristorazione e imprese similari (estensione delle linee di garanzie e prestiti allo 0% o 0,25% senza condizioni) e l’istituzione di microcrediti, circa 25.000 euro di rapida concessione.

Per quanto riguarda l’occupazione, Bárbara Cabrera ha ricordato che Fecao richiede l’estensione dell’ERTE fino al 31 dicembre per le aziende del settore e per le aziende dei settori associati il ​​cui fatturato non supera il 50%, nonché Esenzione dai contributi previdenziali per i dipendenti del settore. Il datore di lavoro ha inoltre sottolineato che un altro degli aspetti non specificati dal Dirigente è quello delle locazioni. Il settore chiede al Governo di applicare la dottrina “Rebus sic stantibus”, con la quale l’inquilino è esonerato dal pagamento di affitti in queste circostanze . Bárbara Cabrera ha insistito sull’importanza del turismo nelle Isole Canarie, con un contributo del 35,3% al PIL prima della pandemia.

