Spagna: le entrate delle scommesse crescono nonostante la pressione politica sui bonus

Il settore del gioco d’azzardo spagnolo continua a crescere rapidamente e, sebbene ciò possa rappresentare una buona notizia finanziaria per gli operatori, arriva in un momento di scrutinio politico.

La Spagna ha alcune delle normative sul gioco d’azzardo più severe in Europa, soprattutto per quanto riguarda il marketing, e sebbene queste si siano allentate negli ultimi anni, la pressione rimane alta.

Secondo gli ultimi dati del DJOG, l’autorità di regolamentazione del gioco in Spagna, nel secondo trimestre 2025 il fatturato lordo da gioco (GGR) è aumentato del 18,6% rispetto al secondo trimestre 2024 e del 2,79% rispetto al primo trimestre 2025.

La cifra totale ha raggiunto €410,26 milioni, con depositi e prelievi dei giocatori in crescita anno su anno tra il 23,66% e il 28,9%, anche se trimestre su trimestre questi stessi valori sono leggermente diminuiti tra lo 0,36% e lo 0,63%.

Questo GGR è suddiviso tra scommesse, che sono cresciute del 2,73% raggiungendo €171,4 milioni e rappresentando il 41,78%; le entrate da casinò sono aumentate del 6,53% a €216,37 milioni, pari al 52,74%; mentre le entrate da poker sono diminuite del 21,11% a €19,11 milioni, pari al 4,66%.

Anche le entrate da bingo sono calate nel trimestre del 6,91%, a €3,37 milioni, pari allo 0,82% del GGR complessivo. Tuttavia, i cali nel poker e nel bingo sono stati più che compensati dall’aumento delle entrate da scommesse e casinò.

Nonostante le restrizioni sopra menzionate, le scommesse in Spagna rimangono un mercato attivo e variegato, con una gamma diversificata di operatori, tra cui i locali Codere e CIRSA, quest’ultimo molto fiducioso nella leadership del mercato dopo aver riportato un reddito operativo di €573 milioni nel suo primo rapporto intermedio come società quotata alla Bolsa Madrid.

Tra gli operatori internazionali ci sono Betfred, bwin di Entain e Betway, tra gli altri. Questa gamma di operatori ha guidato una crescita del GGR dalle scommesse sportive a quote fisse del 24,55% e dalle scommesse ippiche a quote fisse del 3,22% durante il trimestre, anche se le scommesse live sono calate del 33,24%.

Tuttavia, come detto, le autorità spagnole non mostrano segnali di voler ulteriormente allentare le rigide regole pubblicitarie del paese, che prevedono il divieto totale di sponsorizzazioni sportive – costringendo club stranieri come il Nottingham Forest a cercare partner alternativi per la maglia quando giocano in Spagna.

Una decisione della Corte Suprema del 2024 ha ribaltato alcuni aspetti del Decreto Reale del 2020, che aveva fortemente limitato la pubblicità. Questa sentenza ha permesso agli operatori di reintrodurre bonus di benvenuto e pubblicità sui social media.

Tuttavia, con l’industria che ha registrato una crescita considerevole nell’ultimo anno, i politici hanno nuovamente preso nota. Il Ministero dei Diritti Sociali (MAS) in particolare ha messo in relazione il ritorno dei bonus di benvenuto con un aumento dei conti spagnoli nel 2024.

Inoltre, con il Ministero per i Consumatori che ora esprime preoccupazione per l’esposizione dei giovani spagnoli alla pubblicità e ai prodotti del gioco, un aumento quasi del 20% del GGR nel secondo trimestre potrebbe alimentare ulteriormente le tensioni politiche attorno al gioco d’azzardo.

