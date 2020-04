Spagna. Le associazioni del gioco si riuniscono per mitigare gli effetti della crisi del Coronavirus

La tabella settoriale, rappresentata da ANESAR, ASESFAM, CEJ, CEJUEGO, CLUB DE CONVERGENTES, COFAR, FEMARA, FEJBA e la piattaforma per il gioco sostenibile, hanno tenuto ieri una riunione in cui si è convenuto di prendere decisioni straordinarie volte a mitigare gli effetti della crisi causata da COVID-19 nel settore dei giochi faccia a faccia privato.

Le diverse associazioni hanno dimostrato la loro massima disponibilità a continuare a realizzare queste collaborazioni e accordi in un momento in cui il settore deve consentire il mantenimento del tessuto imprenditoriale e proteggere l’occupazione da esso generata. La tabella settoriale ha proposto una serie di misure per la riattivazione del settore privato dei giochi con l’obiettivo di garantire misure sanitarie nei luoghi di gioco che consentano la riapertura dell’attività nelle migliori condizioni sanitarie di sicurezza e igiene possibili. Tutto ciò con l’obiettivo finale di integrare l’attività del settore dei giochi come priorità nei cosiddetti piani di “escalation” per le attività di riapertura e riattivazione. Tra le misure proposte vi è quella di fornire ai lavoratori le attrezzature necessarie, adattare le aree di accoglienza e controllo o ridurre temporaneamente la capacità attuale dei locali. Inoltre, la tabella settoriale ha ritenuto necessario attuare una serie di misure fiscali straordinarie che aiutano ad alleviare la grave crisi che sta vivendo il settore dei giochi, come molti altri in Spagna. Tra le misure concordate e che saranno presentate alle diverse amministrazioni statali, vi sono la sospensione del pagamento di imposte come l’IVA, l’imposta sul reddito delle persone fisiche o i contributi di sicurezza sociale e l’esenzione dall’IAE del 2020, applicando la quota zero della norma. 15 del regio decreto legislativo 1175/1990. Saranno inoltre richieste misure di sostegno al lavoro e altre misure di supporto, come la richiesta di flessibilità dopo il completamento degli ERTE a causa di forza maggiore per adattarsi alla realtà dell’attività prevista nella riapertura.

