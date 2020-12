Spagna. Lasnciata nuova consultazione sulla protezione dei consumatori online

Il Ministero spagnolo dei consumatori lancerà una consultazione pubblica sul progetto di Decreto Reale che propone nuove regole di protezione dei giocatori per il mercato del gioco online. Il Ministro Alberto Garzón ha affermato che le regole renderanno più sicuro il mercato dell’igaming del paese, in particolare per i giovani. Informazioni sulla legislazione sono state ricevute dal Consiglio consultivo spagnolo sul gioco d’azzardo. Gli operatori dovrebbero raccogliere i dati dei giocatori per monitorare il comportamento a rischio. Avrebbero anche bisogno di condividere più informazioni con i clienti. Garzón ha affermato che la visione del ministero richiede “la collaborazione di tutte le parti interessate”.

