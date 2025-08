Spagna: la partecipazione al gioco online è aumentato di oltre il 20% nel 2024

Il Ministero dei Diritti Sociali, dei Consumatori e dell’Agenda 2030 della Spagna ha pubblicato il report annuale “Memoria de actividad de Juego en España 2024” relativo alle attività di gioco nel Paese nel corso del 2024.

Il rapporto, redatto dalla Direzione Generale per la Regolamentazione del Gioco d’Azzardo (DGOJ) e convalidato dal Consiglio Consultivo per il Gioco Responsabile, evidenzia che la partecipazione al gioco online in Spagna è aumentata di oltre il 20% nel 2024. Il numero di giocatori online attivi ha raggiunto quasi i due milioni (1.991.550), con il Governo che attribuisce la crescita principalmente alla reintroduzione dei bonus di benvenuto – offerte promozionali che erano vietate fino all’aprile 2024. Il profilo demografico mostra che l’80% dei giocatori attivi è di sesso maschile, con l’85,7% compreso tra i 18 e i 45 anni.

L’aumento della partecipazione ha generato profitti record per gli operatori spagnoli: nel 2024 il settore ha registrato un ricavo lordo da gioco di 8,1 miliardi di euro. I casinò online hanno contribuito con 730,7 milioni di euro, mentre le scommesse sportive hanno raggiunto 608,85 milioni di euro. Il poker, un tempo pilastro dell’intrattenimento online, ha generato solo 100 milioni di euro.

Il ritorno delle scommesse online è stato particolarmente significativo, trainato dagli sport in diretta e dalle puntate tradizionali: i ricavi sono aumentati del 23,8%, il dato più marcato tra tutti i segmenti. Con l’aumento dei guadagni, è cresciuta anche la spesa degli operatori.

Le aziende del settore hanno investito oltre 526 milioni di euro ($608,7 milioni) in marketing nel 2024, di cui 261 milioni di euro ($302 milioni) in promozioni e altri 203 milioni di euro ($234,9 milioni) in pubblicità.

