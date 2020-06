Spagna. Extremadura taglio il 50% delle tasse sulle slot machine per la crisi dovuta al Covid19

Il Consiglio direttivo della Junta de Extremadura, riunitosi in una sessione straordinaria, ha approvato il Decreto n. 11/2020, sulle misure complementari in materia fiscale per rispondere all’impatto economico del COVID-19 e altre misure aggiuntive per espandere le azioni intraprese in questa materia.

Per quanto riguarda l’aliquota fiscale sui giochi d’azzardo e sugli apparecchi da gioco, è previsto un bonus del 50% che viene esteso dall’aliquota per il terzo trimestre del 2020, a condizione che le macchine rimangano registrate nel censimento durante i due trimestri successivi.

