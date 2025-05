Spagna. La DGOJ intensifica la lotta contro il gioco illegale online e la tutela dei giocatori

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), ente regolatore del gioco d’azzardo online in Spagna e parte del Ministero dei Diritti Sociali, Consumo e Agenda 2030, ha rafforzato le

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), ente regolatore del gioco d’azzardo online in Spagna e parte del Ministero dei Diritti Sociali, Consumo e Agenda 2030, ha rafforzato le sue misure contro il gioco illegale imponendo sanzioni per 77,4 milioni di euro nel secondo semestre del 2024.

DGOJ blocca 14 operatori di gioco d’azzardo online senza licenza

Nel quadro delle iniziative contro il gioco d’azzardo non autorizzato, la DGOJ ha sanzionato 14 operatori stranieri per infrazioni molto gravi, ai sensi dell’articolo 39.a) della Ley de Regulación del Juego (LRJ). Questi operatori offrivano gioco online in Spagna senza licenza, violando la normativa vigente.

13 operatori hanno ricevuto una multa di 5 milioni di euro ciascuno

1 operatore recidivo è stato multato per 10 milioni di euro

Totale sanzioni: 75 milioni di euro

In aggiunta alle multe, la DGOJ ha ordinato la chiusura dei siti web coinvolti e l’interdizione per due anni dal mercato spagnolo.

Elenco degli operatori di gioco sanzionati: Wot NV, Magicwin Games Tech LTD, Winbet NV, Spicyjackpots Games Tech LTS, Lama Tech Limitada, Chestoption SRL, Pennytech Holding BV, Group Gaem BV, Mibs NV, FGS Software Solutions S.R.L, Investan NV, Tinietech Holding B.V, Adonio N.V, Techsolutions Group N.V.

Multe per oltre 2 milioni anche a operatori con licenza attiva

La DGOJ ha anche sanzionato 11 operatori di gioco con licenza attiva in Spagna per infrazioni gravi, legate al mancato rispetto della Legge sulla Regolamentazione del Gioco. Le sanzioni ammontano a 2.396.000 euro complessivi.

Tra le aziende sanzionate: Millonapp SL, Bingosoft PLC, Wagerfair SA, Media 24, Juegos de Azar y Servicios SL, Conespa Solutions, TSG Interactive PLC, WHG Spain PLC, Fpoocl SA, 888 Online Games España SA.

Con queste nuove azioni, la DGOJ rafforza il suo impegno per un mercato del gioco d’azzardo online regolamentato, sicuro e trasparente, con un focus sulla protezione dei giocatori e sulla lotta agli operatori senza licenza che mettono a rischio la sicurezza degli utenti.

