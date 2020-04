Spagna, Kirolbet esempio di impegno e responsabilità per la tutela dei consumatori

Alberto Garzón, Ministro dei consumatori, ha vietato la pubblicità del gioco d’azzardo online , per evitare un maggiore consumo in tempi di isolamento, specialmente per quei gruppi a rischio, come minori e giocatori patologici. Aziende come Kirolbet hanno avvertito, molto prima del divieto, sul loro sito Web e sui social network la necessità di giocare in modo responsabile, ora più che mai. Quando si scommette, impostare un limite di tempo e attenersi ad esso. Kirolbet fornisce una serie di linee guida a coloro il cui consumo non si adegua ai limiti di ciò che è tollerabile. “Se il gioco d’azzardo non è più qualcosa di divertente e controllato, è ora di smettere. E se ne hai bisogno, chiedi aiuto”, dice il sito web di Kirolbet.

L’azienda è impegnata nel rendere il gioco d’azzardo sicuro, mettendo a disposizione dell’utente una serie di strumenti come raccomandazioni, test di autovalutazione e limiti, fornendo un servizio di aiuto online o telefonico. Senza dubbio, un esempio di impegno e responsabilità aziendale.

PressGiochi