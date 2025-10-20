Spagna, in Ce un nuovo progetto di legge su gioco responsabile e sistema delle licenze

Negli scorsi giorni, la Spagna ha presentato in Commissione europea (Ce) un progetto di legge che attua la Legge 13/2011 del 27 maggio sulla regolamentazione del gioco in relazione a

Il progetto ha come obiettivo l’istituzione di un nuovo sistema di limiti di deposito per le persone che partecipano ad attività di gioco online a livello statale, applicabile all’insieme degli operatori con cui il partecipante ha aperto un account utente e compatibile con il sistema attualmente esistente.

Altre modifiche sono finalizzate all’aggiornamento di determinati contenuti (aggiornamento dell’importo delle garanzie legate alle licenze, modifica della disposizione relativa alla modalità di costituzione delle garanzie…).

Si intende rafforzare il sistema attuale dei limiti di deposito nel gioco, mediante l’introduzione di un sistema unico di limiti di deposito per giocatore, valido per tutti gli operatori presso cui il giocatore possiede un account, al fine di migliorare la protezione del giocatore. Lo scopo dell’introduzione di questa modalità di sistema di limiti è la creazione di uno strumento efficace che faciliti l’autocontrollo dei depositi effettuati dai partecipanti, considerando congiuntamente tutti gli operatori autorizzati a offrire gioco online a livello statale come un’unica unità di spesa.

Nel contesto della politica di gioco sicuro o responsabile, questa misura comporterà un aumento del livello di protezione dei partecipanti ai giochi e un rafforzamento degli strumenti messi a disposizione degli utenti per la gestione delle proprie spese e, in ultima analisi, per la prevenzione dell’insorgenza di comportamenti di dipendenza, obiettivo finale che guida l’istituzione dei limiti e la regolamentazione del gioco online in generale.

Le restanti modifiche mirano ad aggiornare alcuni aspetti del Real Decreto 1614/2011, del 14 novembre.

Il termine dello Stanstill è fissato per il 20 gennaio 2026.

PressGiochi