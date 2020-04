Spagna. Il settore del gioco galiziano dona materiale sanitario agli ospedali per contrastare il COVID-19

Il settore del gioco della Galizia ha donato 400 protezioni sanitarie impermeabili e 150 giubbotti all’ospedale universitario Lucus Augusti (HULA) di Lugo, che distribuirà il Materiale fornito dalla Galician Association of Operating Companies (AGEO), dalla Bingos Association of Galicia (Abiga), dal Grupo Comar e dal Grupo Luckia. In precedenza, le società e le associazioni del settore dei giochi avevano già inviato protezioni sanitarie al Complexo Hospitalario de Ourense e A Coruña e all’Ospedale Álvaro Cunqueiro di Vigo, incaricato di distribuire il materiale prodotto nelle Polizie Rodman per tutta la Galizia, sia per il personale sanitario che per le case di cura. Allo stesso modo, anche AGEO, Abiga, Grupo Comar e Grupo Luckia hanno recentemente messo a disposizione di Axencia Galega de Emerxencias (Axega) un totale di 4.000 maschere e 700 schermi di protezione; un materiale che è stato acquisito dalle aziende grazie alla collaborazione con Exclusivas Iglesias, una società galiziana specializzata in farmacia e attrezzature ortopediche. Con questa iniziativa, in cui sono stati donati un totale di 10.000 elementi di protezione, il settore del gioco galiziano ha voluto contribuire alla lotta contro questa pandemia e inviare un messaggio di incoraggiamento e sostegno a tutti i settori che partecipano attivamente e in prima linea nella lotta contro il COVID-19.

PressGiochi