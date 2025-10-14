Newsletter

15 Ottobre 2025 - 01:23

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Spagna, il primo congresso internazionale sul gioco: focus sul tema dell’impatto sociale

La Direzione Generale per la Regolamentazione del Gioco (DGOJ) spagnola, appartenente al Ministero dei Diritti Sociali, Consumo e Agenda 2030, ha organizzato il primo Congresso Internazionale sul Gioco sotto il

14 Ottobre 2025

Share the post "Spagna, il primo congresso internazionale sul gioco: focus sul tema dell’impatto sociale"

Stampa pagina

La Direzione Generale per la Regolamentazione del Gioco (DGOJ) spagnola, appartenente al Ministero dei Diritti Sociali, Consumo e Agenda 2030, ha organizzato il primo Congresso Internazionale sul Gioco sotto il motto “L’impatto sociale del gioco”. L’evento si svolgerà il 13 e 14 novembre presso la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a Madrid.

Le giornate vedranno la partecipazione dei principali attori nazionali e internazionali coinvolti nel settore, con l’obiettivo di promuovere uno spazio di riflessione e dialogo sulla realtà del gioco, le sue implicazioni sociali e i progressi in materia di regolamentazione e tutela dei partecipanti alle attività ludiche.

Il Congresso sarà inaugurato dal Ministro dei Diritti Sociali, Consumo e Agenda 2030, Pablo Bustinduy, e proporrà un programma di conferenze, tavole rotonde e momenti di dibattito che affronteranno diverse prospettive del settore del gioco, dal suo impatto sociale alle sfide normative e tecnologiche.

Inoltre, l’incontro includerà uno spazio dedicato ai progetti di ricerca finanziati dalla DGOJ, dove i gruppi scientifici presenteranno i principali risultati dei loro studi attraverso poster informativi e uno stand espositivo che favorirà l’interazione con i partecipanti e la diffusione delle conclusioni.

 

PressGiochi

Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

banner articolo interno
Leggi anche

USA, New York: dalle scommesse ricavi per $193,8 milioni a settembre

Curaçao, si dimette l’intero board della Gambling Commission e il Primo Ministro Pisas ne assume il controllo

Spagna, il primo congresso internazionale sul gioco: focus sul tema dell’impatto sociale

Senato, in Commissione Ambiente arrivano due emendamenti per estendere la tutela dei minori anche a videogiochi e servizi di messaggistica

As.tro e CGIA Mestre presentano il nuovo report sul settore dei giochi

Indonesia, continua contrasto al gioco illegale: chiusi oltre 27.000 conti bancari collegati al gioco online

Risoluzione Assemblea del Consiglio d’Europa: “Gli Stati membri devono monitorare il ruolo della pubblicità nello sport, anche relativa al settore del gioco d’azzardo”

Regno Unito. Evoke valuta la chiusura di 200 agenzie William Hill se aumenteranno le tasse sul gioco d’azzardo

Kalshi si espande in 140 paesi e punta a globalizzare i mercati predittivi

ADM, Taranto: sequestrati 22 apparecchi da gioco, segnalati cinque responsabili

Rilix arriva al Social Immersive Entertainment (SIE) Expo con esperienze VR autonome e ad alto impatto

G2E Las Vegas: il nostro best in show

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy