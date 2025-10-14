Spagna, il primo congresso internazionale sul gioco: focus sul tema dell’impatto sociale

La Direzione Generale per la Regolamentazione del Gioco (DGOJ) spagnola, appartenente al Ministero dei Diritti Sociali, Consumo e Agenda 2030, ha organizzato il primo Congresso Internazionale sul Gioco sotto il

La Direzione Generale per la Regolamentazione del Gioco (DGOJ) spagnola, appartenente al Ministero dei Diritti Sociali, Consumo e Agenda 2030, ha organizzato il primo Congresso Internazionale sul Gioco sotto il motto “L’impatto sociale del gioco”. L’evento si svolgerà il 13 e 14 novembre presso la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a Madrid.

Le giornate vedranno la partecipazione dei principali attori nazionali e internazionali coinvolti nel settore, con l’obiettivo di promuovere uno spazio di riflessione e dialogo sulla realtà del gioco, le sue implicazioni sociali e i progressi in materia di regolamentazione e tutela dei partecipanti alle attività ludiche.

Il Congresso sarà inaugurato dal Ministro dei Diritti Sociali, Consumo e Agenda 2030, Pablo Bustinduy, e proporrà un programma di conferenze, tavole rotonde e momenti di dibattito che affronteranno diverse prospettive del settore del gioco, dal suo impatto sociale alle sfide normative e tecnologiche.

Inoltre, l’incontro includerà uno spazio dedicato ai progetti di ricerca finanziati dalla DGOJ, dove i gruppi scientifici presenteranno i principali risultati dei loro studi attraverso poster informativi e uno stand espositivo che favorirà l’interazione con i partecipanti e la diffusione delle conclusioni.

PressGiochi