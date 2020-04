Spagna. Il governo delle Isole Canarie annulla il decreto legge sulla sospensione di nuovi luoghi di gioco e scommesse

Il Presidente del Parlamento delle Isole Canarie, Gustavo Matos, ha annunciato questo venerdì l’accordo dell’Ufficio di presidenza per consentire alla Deputazione permanente di incanalare l’attività parlamentare che potrebbe essere generata nell’eccezionale situazione in cui ci troviamo a seguito della dichiarazione dello stato di allarme dovuto alla pandemia di Coronavirus. In una conferenza stampa tenutasi dopo le riunioni telematiche del tavolo e del consiglio dei portavoce, il presidente ha spiegato di aver avuto una conversazione con il Presidente delle Isole Canarie, Ángel Víctor Torres, in cui hanno concordato che il governo avrebbe annullato il decreto legge di sospensione di titoli qualificanti per i nuovi luoghi di gioco e scommesse, per i quali è stata richiesta la chiamata, questa settimana, della Deputazione permanente. “Quel decreto era l’unica questione prevista, ma date le circostanze e tenendo conto delle raccomandazioni che facciamo alla popolazione per mantenere il confinamento e la distanza sociale, il governo cercherà la formula legale che consenta di adempiere all’obbligo di convalida senza riunire il Deputazione permanente” , ha dichiarato. Gustavo Matos ha assicurato che “l’attività che deve essere svolta in contemporanea alla situazione che stiamo affrontando ora’’.

