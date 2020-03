Spagna, il Governo catalano approva l’acquisto e la successiva vendita di terreni Hard Rock per 120 milioni Il governo ha approvato martedì a Consell Executiu di autorizzare gli Incasòl ad acquistare per 120 milioni di euro a Criteria alcuni terreni in cui era pianificato di localizzare il macro complesso BCN World, un progetto attualmente chiamato Hard Rock Entertainment World, e poi venderli per lo stesso importo. In base all’accordo, una volta soddisfatti i requisiti e i termini stabiliti nell’atto di vendita, gli Incasòl possono acquisire questi terreni dalla società Mediterranea Beach & Golf Community, di proprietà di Criteria, per 120 milioni. Quindi, il governo ordina di vendere queste terre per lo stesso importo a Hard Rock, che è il motore di questo progetto per il tempo libero situato nel cosiddetto Tourist Recreation Center (CRT) di Vilaseca e Salou (Tarragona), vicino a PortAventura. “Poiché si tratta di un’operazione in unità di atto, se la vendita non ha luogo, non procederebbe prima dell’acquisto del terreno”, ha dichiarato la Generalitat. L’accordo autorizza inoltre il Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Territorio e della Sostenibilità a “adottare le misure necessarie” per la sua esecuzione, mantenendo il bilancio azionario degli Incasòl e garantendo che non comporti alcun costo economico per il Governo. Hard Rock prevede di investire nel futuro Hard Rock Entertainment World, le cui scadenze sono state ritardate, circa 2.000 milioni di euro incluso il costo del terreno e le infrastrutture necessarie, e il progetto ha una capacità massima di 745.000 metri quadrati. PressGiochi