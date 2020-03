Spagna, il gioco privato sostiene i lavoratori: “E’ il momento di mostrare il nostro vero carattere verso la responsabilità sociale”

Il settore del gioco privato ha inviato un comunicato per dimostrare la solidarietà verso il popolo spagnolo durante questo duro momento di crisi.

“Dal settore dei giochi privato in Spagna – si legge nella lettera – vogliamo inviare un messaggio di solidarietà e di incoraggiamento a tutta la società spagnole: un impegno per la piena collaborazione in quelle iniziative volte a fermare il COVID- 19. Siamo sicuri che insieme avremo successo e che potremo emergere più forti da questa crisi.

Per tutti noi che compongono la famiglia del gioco, i clienti, i dipendenti e le aziende, vogliamo mostrare la nostra più grande gratitudine per la responsabilità mostrata finora e incoraggiarci a continuare ad agire con lo stesso impegno e senso del dovere, perché la nostra responsabilità individuale e sociale ci obbliga a rispettare pienamente le misure ufficiali raccomandate per fermare questa pandemia.

Ai lavoratori del settore, vogliamo trasmettere la nostra gratitudine e un messaggio rassicurante, poiché faremo tutto il possibile per riguadagnare i lavori che ora sono stati colpiti. Dobbiamo essere all’altezza dell’occasione e fare un ulteriore passo avanti come settore. Qualsiasi iniziativa che possiamo attuare sarà ben accolta dalla società e crediamo che sia tempo di mostrare il nostro vero carattere di responsabilità sociale.

Incoraggiamo tutti voi a proporre idee che possiamo eseguire sia insieme che individualmente. Dobbiamo anche pensare al domani: dopo la crisi sanitaria dovremo affrontare la crisi economica e lì dobbiamo mostrare le nostre migliori qualità, un carattere imprenditoriale, innovativo e un settore che genera occupazione e ricchezza. Infine, facciamo appello alla responsabilità delle amministrazioni e confidiamo di continuare a lavorare insieme, come abbiamo sempre fatto, in modo da attuare misure che facilitino il recupero delle imprese. È fondamentale per il ripristino economico del paese che i settori che generano occupazione ripristinino il loro normale livello operativo il più presto possibile”.

Firmato:

ANESAR

ASESFAM

CEJ

CEJUEGO

CLUB DE CONVERGENTES

COFAR

FEJBA

FEMARA

PLATAFORMA PARA EL JUEGO SOSTENIBLE

