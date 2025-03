Spagna: il gioco online raggiunge nel Q4 un GGR di 409 mln; le scommesse sportive registrano un +75,70%

La Direzione generale per l’ordinamento del gioco in Spagna ha pubblicato il 4º rapporto trimestrale sull’andamento del mercato del gioco online relativo al periodo ottobre-dicembre 2024. Il GGR (Gross Gaming

La Direzione generale per l’ordinamento del gioco in Spagna ha pubblicato il 4º rapporto trimestrale sull’andamento del mercato del gioco online relativo al periodo ottobre-dicembre 2024. Il GGR (Gross Gaming Revenue) del trimestre è stato di 409,33 milioni di euro, registrando un aumento del 17,57% rispetto al trimestre precedente e del 29,82% rispetto allo stesso periodo del 2023.

I depositi e i prelievi dei giocatori hanno registrato una crescita annua del 20,86% e del 17,74% rispettivamente, mentre rispetto al trimestre precedente i depositi sono aumentati del 9,73% e i prelievi del 7,84%. La spesa in marketing ha registrato un incremento del 23,65% rispetto al trimestre precedente e del 42,49% su base annua. Il numero di nuovi conti di gioco è aumentato dell’8,69% rispetto al trimestre precedente.

Analizzando il GGR per segmento di gioco, il totale di 409,33 milioni di euro si suddivide in 177,12 milioni di euro per le scommesse (43,28%), 3,48 milioni di euro per il bingo (0,85%), 203,16 milioni di euro per il casinò (49,63%) e 25,55 milioni di euro per il poker (6,24%).

Il segmento delle scommesse ha registrato una crescita del 30,28% rispetto al trimestre precedente e del 54,39% rispetto allo stesso trimestre del 2023. Le scommesse sportive a quota fissa convenzionali sono aumentate del 75,70%, mentre le scommesse live hanno registrato un incremento più contenuto del 4,68%. Le altre scommesse a quota fissa hanno subito un calo del 17,55% e le scommesse ippiche del 4,28%.

Il bingo ha mostrato un calo del 5,21% rispetto al trimestre precedente e del 9,36% su base annua.

Il settore del casinò ha registrato una crescita dell’8,07% rispetto al trimestre precedente e un incremento annuo del 18,62%. Le slot machine hanno contribuito maggiormente con un aumento del 29,35% su base annua, mentre la roulette live è cresciuta del 5,38%. Rispetto al trimestre precedente, la roulette live ha segnato un +11,42% e le slot un +8,35%, mentre la roulette tradizionale ha subito un calo del 10,40% e il blackjack del 5,91%.

Il poker ha registrato nel quarto trimestre del 2024 un aumento del 24,49% rispetto al trimestre precedente e dello 0,55% su base annua. Il poker torneo è cresciuto del 32,61% su base trimestrale, mentre il poker cash ha segnato un aumento del 5,53%. Tuttavia, su base annua, il poker cash ha subito un calo del 12,63%, mentre il poker torneo ha registrato una crescita del 5,99%.

La spesa in marketing nel trimestre è stata di 162,34 milioni di euro, suddivisi tra affiliazioni (16 milioni), sponsorizzazioni (2,02 milioni), promozioni (77,47 milioni) e pubblicità (66,85 milioni). Rispetto al trimestre precedente, le sponsorizzazioni sono aumentate del 60,72%, le promozioni del 16,53%, la pubblicità del 32,65% e le affiliazioni del 21,56%. Su base annua, le sponsorizzazioni hanno registrato un incremento del 65,54%, le affiliazioni dell’11,14%, le promozioni del 46,01% e la pubblicità del 47,72%. Nel dettaglio, le promozioni si suddividono in 23,64 milioni di euro in bonus riscattabili come premi e 53,83 milioni di euro in bonus non inclusi nei premi.

La media mensile dei conti di gioco attivi è stata di 1.546.049, segnando un aumento del 6,72% rispetto al trimestre precedente e una crescita annua del 21,80%. La media mensile dei nuovi conti di gioco è stata di 166.493, con un incremento trimestrale dell’8,69% e un aumento annuo del 28,86%.

Le concessioni – Alla fine del quarto trimestre del 2024, erano attivi 64 operatori con almeno una licenza singolare, su un totale di 77 operatori con licenza. Per segmento, si contano 42 operatori per le scommesse, 4 per il bingo, 51 per il casinò, 2 per i concorsi e 9 per il poker.

PressGiochi