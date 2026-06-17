Spagna, il gioco online genera 454,1 mln di euro nel primo trimestre del 2026

Il mercato del gioco online in Spagna continua a mostrare segnali di espansione. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), il ricavo lordo del gioco (GGR) ha raggiunto 454,1 milioni di euro nel primo trimestre del 2026, registrando una crescita del 13,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nonostante il risultato positivo su base annua, il settore ha evidenziato una flessione del 6,4% rispetto all’ultimo trimestre del 2025, confermando una dinamica stagionale già osservata negli anni precedenti.

A sostenere la crescita del comparto è stato soprattutto il segmento dei casinò online, che ha generato 247,7 milioni di euro, pari al 54,5% dell’intero mercato. Il dato segna un incremento del 21,7% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente e del 2,4% rispetto al trimestre precedente. Tra i prodotti più performanti emergono le slot machine online e la roulette dal vivo, che hanno registrato aumenti rispettivamente del 22,6% e del 23,5%.

Le scommesse sportive si confermano il secondo pilastro del settore con ricavi pari a 174,4 milioni di euro e una quota di mercato del 38,4%. Sebbene il segmento abbia registrato una crescita del 5,1% su base annua, il confronto con il quarto trimestre del 2025 evidenzia una contrazione del 17,2%. In particolare, le scommesse pre-match hanno subito un calo del 18,2%, mentre le scommesse live hanno mostrato una forte accelerazione, con un incremento del 34,4%, a testimonianza del crescente interesse degli utenti per le modalità di gioco in tempo reale.

Positivo anche l’andamento del poker online, che ha raggiunto 28,2 milioni di euro di ricavi, in aumento del 10,8%. La crescita ha interessato sia i tornei sia le partite cash game, confermando la stabilità del segmento nel panorama del gaming digitale. In controtendenza il bingo online, che ha registrato una lieve flessione dello 0,4%, fermandosi a 3,6 milioni di euro.

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