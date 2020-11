Spagna. Il Consiglio dei Ministri ha approvato formalmente il decreto reale sulla pubblicità del gioco d’azzardo

La seduta di questa mattina del Consiglio dei Ministri ha approvato formalmente il “decreto reale sulla pubblicità” che inaugura una nuova era per il gioco d’azzardo spagnolo. Approvata come legge federale, le comunità autonome spagnole applicheranno una “finestra notturna” in cui la pubblicità del gioco d’azzardo (escluse le lotterie ONCE e SELAE) potrà essere trasmessa attraverso i media tradizionali. Gli operatori spagnoli con licenza devono garantire che tutti gli annunci digitali e sui social media presentino “filtri di limitazione dell’età” per essere approvati dal pubblico prima della visualizzazione. Le promozioni e i contenuti relativi ai giochi a distanza non potranno presentare atleti sportivi (attivi o in pensione) o celebrità. I bonus di benvenuto, nel frattempo, saranno limitati ad una singola offerta con un limite di €100. Tutte le comunità autonome spagnole devono aderire alla promozione di standard di gioco uniformi sulle restrizioni ai minori di 18 anni, protezioni per il gioco d’azzardo più sicure e messaggi di responsabilità sociale stabiliti dal DGOJ. Nel frattempo, ai club di calcio spagnoli è stato concesso fino alla fine dell’attuale stagione calcistica, di mantenere le partnership di gioco d’azzardo. L’annuncio di questa mattina conclude un’attesa lunga un anno.

Dopo la firma del decreto di legge federale, si dice che Garzon abbia inviato una lettera alle 25 squadre di calcio spagnole in tutta la Liga e nelle divisioni inferiori, sottolineando che i proprietari di club devono garantire che tutte le partnership di scommesse siano terminate entro la fine della stagione calcistica 2020/2021. La scorsa settimana, l’ente commerciale igaming con sede a Bruxelles, l’European Gaming and Betting Association (EGBA) ha avvertito il governo spagnolo che il regio decreto sarebbe stato in diretto conflitto con le leggi dell’UE sulla concorrenza leale e sui sussidi statali in quanto consentiva alle lotterie ONCE e SELAE gestite dallo stato di continuare a fare pubblicità. Il DGOJ e il Ministero spagnolo per i consumatori hanno sostenuto che le leggi spagnole sul gioco d’azzardo hanno sempre tenuto “distinzioni esclusive” per ONCE e SELAE come società senza scopo di lucro che dovrebbero essere esentate dalle pratiche commerciali standard.

