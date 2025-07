Spagna: il Consejo de Políticas del Juego discute nuove misure di controllo e protezione dei minori

Il Consiglio spagnolo per la politica del gioco d’azzardo ha tenuto una sessione plenaria per discutere lo stato del settore nel paese. Con la presidenza di Andrés Barragán Urbiola, Segretario

Il Consiglio spagnolo per la politica del gioco d’azzardo ha tenuto una sessione plenaria per discutere lo stato del settore nel paese. Con la presidenza di Andrés Barragán Urbiola, Segretario generale per i consumatori e il gioco d’azzardo, l’incontro ha riunito rappresentanti di diverse comunità e città, nonché l’Amministrazione Generale dello Stato per affrontare diverse questioni di interesse comune nel campo del gioco.

Uno dei punti salienti della riunione è stata l’adozione dell’accordo del 9 luglio, che convalida la memoria di attività del gioco in Spagna dell’anno 2024. Questo documento, elaborato con l’obiettivo di fornire a tutti gli operatori interessati al settore del gioco un quadro più fedele della situazione del mercato spagnolo e costituirsi come riferimento per tutte le amministrazioni pubbliche, gli operatori e il pubblico in generale, diventa la prima relazione approvata congiuntamente da tutte le amministrazioni competenti in materia.

Durante la sessione è stata anche analizzata la”Proposta di Legge sulle misure di controllo del gioco d’azzardo online e slot machine”, recentemente approvata dalla Commissione Mista per lo Studio dei Problemi delle Dipendenze. In questo contesto, la Direzione Generale per l’Organizzazione del Gioco (DGOJ) ha presentato i risultati della “Relazione sulla partecipazione dei minori al gioco terrestre”, sviluppato in collaborazione con l’Osservatorio spagnolo sulle droghe e le dipendenze – Delegazione del governo per il piano nazionale sulla droga. La successiva discussione tra i membri del Consiglio, tuttavia, non è servita a raggiungere un accordo sulla definizione di future linee d’azione comune in questo settore.

Infine, la Plenaria ha ricevuto informazioni aggiornate sullo stato del progetto di Regio Decreto che modifica la normativa vigente del Regio Decreto 1614/2011, del 14 novembre, che sviluppa la Legge 13/2011, del 27 maggio, di regolamentazione del gioco, sulle licenze e le registrazioni di gioco d’azzardo, al fine di introdurre limiti di deposito comuni per giocatore e del Decreto Reale 176/2023, del 14 marzo, che sviluppa ambienti di gioco più sicuri.

Inoltre, è stato presentato un bilancio sullo sviluppo della piattaforma COOPER@, che mira a rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni. Questo intervento è stato fatto da un rappresentante della Direzione Generale per la Cooperazione Regionale e Locale.

PressGiochi