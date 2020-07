Spagna. Il 23 luglio si terrà SAGSE Talks Spain in collaborazione con EXPOJOC

SAGSE Talks, in collaborazione con EXPOJOC, terrà la sua prima edizione virtuale per il mercato spagnolo il 23 luglio. “Notizie di mercato. Crisi e Opportunità” sarà il titolo dell’incontro telematico aperto al pubblico che affronterà temi come soluzioni di business nello scenario post-COVID 19, strategie per attirare i giocatori dopo la pandemia, digitalizzazione del gioco e nuovi sistemi di pagamento. SAGSE Talks Spain presenterà importanti rappresentanti del settore economico e professionisti del settore in Latam. Questo webinar è il primo che si terrà nei prossimi mesi focalizzato sul mercato spagnolo ed europeo.

Alan Burak, Vice Presidente di Monografie, la società responsabile della fiera SAGSE in Buenos Aires e la serie di conferenze online SAGSE Talks, ha dichiarato: “Data la difficoltà nell’organizzare eventi dal vivo, i SAGSE Talks sono incontri ideali per condividere idee, proporre risposte e scambiare informazioni tra i diversi membri del settore dei giochi.

“SAGSE Talks è un buon modo per mantenere in vita i marchi SAGSE ed EXPOJOC fornendo un servizio molto utile nei momenti più difficili. Senza dubbio, colui che si collegherà ai primi SAGSE Talks in Spagna sarà molto soddisfatto” afferma J. Ignacio Ferrer, fondatore e direttore di EXPOJOC.

PressGiochi