Spagna. I leader del settore dei giochi chiedono alle amministrazioni di sostenere la ripresa economica

La crisi del Coronavirus non ha fermato la celebrazione di uno dei più importanti incontri professionali nel settore dei giochi e delle scommesse a livello internazionale, l SBC Summit, che quest’anno si svolge online. Questo lunedì, rappresentanti del settore del gioco d’azzardo in Spagna hanno discusso dell’attuale situazione aziendale, segnata dalla crisi del Covid-19, sollevando le principali sfide per il futuro in una sessione tenuta da Santiago Asensi, direttore di Asensi Abogados. Gli ospiti erano Mikel López de Torre, presidente di Jdigital, Eñaut Ruiz Luisa, CEO di Kirolbet e Xabier Rodríguez Maribona, CEO di Retabet. I partecipanti hanno messo in evidenza gli effetti insopportabili della pandemia sul settore retail del settore del gioco e delle scommesse, avendo visto le operazioni paralizzate con la chiusura di tutti i locali commerciali a seguito della dichiarazione dello stato di allarme del 14 marzo. Gli ospiti hanno concordato sul fatto che le aziende del settore che fino ad ora operavano solo nel canale faccia a faccia e che riusciranno a sopravvivere a questa crisi, probabilmente prenderanno in considerazione la possibilità di diversificare le proprie attività e integrare l’offerta online. Inoltre, è stato messo in evidenza il drastico calo delle attività causato dalla sospensione di tutte le competizioni sportive, che ha ridotto l’offerta di scommesse sportive dell 96%, il prodotto principale del settore dei giochi in Spagna. Gli esperti hanno indicato che sebbene ci sia stato un aumento del gioco online, circa il 40% dei consumatori abituali di solito gioca in entrambe le modalità. Mikel López de Torre ha sottolineato: “I giochi online non hanno avuto nessun beneficio dalla chiusura delle sale da gioco, in quanto il numero di giocatori attivi e di reddito è sceso tra il 50% e l’80%. Nonostante l’aumento del poker online e la stabilità nei casinò online, le metriche di Google Trends mostrano che anche il gioco online sia crollato del 60%”. Tutti i partecipanti al dibattito hanno convenuto che l’industria dei giochi era già in un contesto difficile, anche prima della crisi del Coronavirus. Da un lato, il mercato è maturato negli ultimi anni e ci sono un gran numero di società autorizzate che operano in Spagna, ma d’altro canto, la crescente pressione fiscale ostacola sempre di più lo sviluppo del settore. Infine, le restrizioni alle comunicazioni commerciali imposte agli operatori regolamentati stanno causando, come evidenziato dal presidente di Jdigital, una notevole crescita dell’attività degli operatori illegali. Pertanto, i rappresentanti del settore invitati alla sessione hanno presentato un appello comune alle amministrazioni affinché considerino l’industria del gioco un altro settore economico, il cui prodotto è un’offerta di svago sicura e regolamentata, che a sua volta genera occupazione e ricchezza. Per terminare il dibattito, i partecipanti hanno cercato di immaginare lo sviluppo dell’industria nei prossimi anni, considerando che, nonostante fare previsioni ora sia abbastanza complicato, il mercato continuerà a maturare e consolidarsi. Allo stesso modo, sebbene prevedano che la digitalizzazione svolgerà un ruolo di primo piano in questa evoluzione, hanno concordato che il segmento retail non scomparirà. Nel caso del gioco d’azzardo online, gli operatori e le amministrazioni dovranno imparare a lavorare in un contesto con nuove piattaforme di comunicazione e forme di pagamento digitali non ancora regolamentate.

