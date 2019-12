Spagna: Governo pronto ad introdurre limiti al gioco d’azzardo seguendo il modello italiano

La “regolamentazione urgente del gioco d’azzardo per prevenire e frenare il gioco patologico” rientra a pieno regime nel programma di Governo della Coalizione di PSOE e Unidos Podemos presentata ieri in Spagna.

Un programma che richiama molto il lavoro già intrapreso in Italia con limiti metrici alle sale giochi da luoghi sensibili come scuole, limitazioni orarie e divieti pubblicitari sullo stampo di quelli introdotti per il tabacco.

Si prevede una regolamentazione urgente sul gioco d’azzardo per prevenire e frenare il gioco patologico. “Approveremo – si legge – un regolamento sulla pubblicità del gioco d’azzardo e del gioco d’azzardo online, a livello statale e simile a quello dei prodotti del tabacco.

Introdurremo misure di informazione, gestione e limitazione del consumo del gioco d’azzardo nel quadro normativo del gioco terrestre e online, con l’obiettivo di rafforzare l’autocoscienza e l’autonomia del giocatore di fronte a pratiche di consumo sane e per prevenire, anticipare o identificare fenomeni di gioco problematico.

Nell’ambito della Conferenza di settore, promuoveremo criteri omogenei con le comunità autonome per impedire l’apertura delle strutture di gioco d’azzardo entro le 22:00 e limitando la loro vicinanza alle scuole.

Promuoveremo il coinvolgimento degli operatori di gioco d’azzardo e scommesse nello sviluppo di azioni di informazione, prevenzione, sensibilizzazione e riparazione per i possibili effetti indesiderati derivati ​​dall’attività di gioco.

Reindirizzeremo la commissione per la gestione amministrativa del gioco che gli operatori online finanziano per allocare una percentuale di risorse a iniziative di prevenzione, consapevolezza, intervento e controllo, nonché per riparare gli effetti negativi prodotti dall’attività di gioco.

Stabiliremo l’obbligo che le sale da gioco d’azzardo e le sale da gioco aperte al pubblico abbiano, al loro ingresso, un segnale di avvertimento sui pericoli del gioco d’azzardo, con un contenuto e proporzioni analoghi a quelli che compaiono nei tabacchi da fiuto”.

PressGiochi