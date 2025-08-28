Spagna, gioco responsabile: DGOJ apre consultazione pubblica sul meccanismo di rilevazione dei comportamenti a rischio

La Direzione Generale per la Regolamentazione del Gioco ha avviato una consultazione pubblica sul progetto di “Risoluzione per l’approvazione del meccanismo di rilevazione dei comportamenti a rischio degli utenti”, finalizzato a rafforzare le politiche di gioco responsabile in Spagna.

La normativa di riferimento, la Legge 13/2011 del 27 maggio, stabilisce come obiettivi primari la prevenzione di comportamenti di gioco patologico, la tutela dei diritti dei giocatori vulnerabili o appartenenti a gruppi a rischio e, in generale, la protezione dei consumatori. In attuazione di questa legge, il Real Decreto 176/2023 del 14 marzo introduce misure per creare ambienti di gioco più sicuri, imponendo agli operatori l’adozione di meccanismi e protocolli di rilevazione dei comportamenti di rischio basati su criteri oggettivi che individuino pattern di attività potenzialmente problematici.

L’articolo 24 del decreto prevede che l’autorità di regolamentazione possa definire, tramite apposita risoluzione, i meccanismi specifici per l’identificazione dei comportamenti a rischio e i protocolli di intervento che gli operatori e, se del caso, la stessa autorità dovranno adottare nei confronti dei giocatori individuati. Inoltre, la disposizione finale del decreto stabilisce che entro due anni dall’entrata in vigore, tale meccanismo dovrà essere sviluppato e utilizzato da tutti gli operatori di gioco secondo le indicazioni dell’autorità.

Il progetto sottoposto a consultazione pubblica mira quindi a definire criteri e soglie comuni, applicabili obbligatoriamente da tutti gli operatori, in modo da consentire una categorizzazione uniforme dei giocatori a rischio, indipendentemente dalla piattaforma su cui partecipano al gioco. Questa iniziativa nasce dalla necessità di superare l’elevata eterogeneità precedentemente riscontrata nei protocolli degli operatori per la rilevazione dei comportamenti a rischio, garantendo così una categorizzazione omogenea dei giocatori a rischio indipendentemente dall’operatore utilizzato. Fondamentalmente, la risoluzione mira alla prevenzione di condotte di gioco problematiche (come quelle addictive, a rischio o patologiche) e alla protezione dei diritti dei partecipanti vulnerabili o dei gruppi a rischio, nonché alla protezione generale dei consumatori. Essa si inserisce in una profonda trasformazione delle politiche di gioco sicuro, ponendo le persone partecipanti al centro delle misure protettive e cercando di ridurre il rischio di comparsa o minimizzare gli effetti negativi che il gioco può causare. Sebbene non costituisca una diagnosi clinica, la categorizzazione dei giocatori come “a rischio” permette di attivare l’insieme delle misure tutelari previste dal Real Decreto 176/2023, con un trattamento minimo di sei mesi che può essere revocato se successive analisi non rilevano più il rischio

Chiunque, persona fisica o giuridica, può inviare osservazioni o suggerimenti sulla futura risoluzione, in conformità all’articolo 83 della Legge 39/2015 del 1 ottobre, entro il 25 settembre 2025. Le proposte possono essere inviate via email all’indirizzo dgoj.sgregulacion@ordenacionjuego.gob.es

Scarica Acuerdo y borrador de proyecto

PressGiochi