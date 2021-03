Spagna. Garzòn avverte gli operatori di gioco d’azzardo di una possibile revisione delle tasse

Alberto Garzón, Ministro spagnolo dei consumatori ha dichiarato ad Europa Press che il Ministero ha “studiato potenziali nuove formule per tassare gli operatori del gioco d’azzardo e delle scommesse sportive”. Garzón ha affermato che qualsiasi revisione fiscale richiederebbe l’approvazione del Ministero delle Finanze per quanto riguarda l’implementazione della modifica fiscale in un settore autorizzato.

Per il resto del 2021, IL Ministro ha dichiarato che il suo dipartimento si concentrerà sulla collaborazione con i governi autonomi della Spagna per implementare nuovi standard federali per migliorare la protezione del gioco d’azzardo. Il riordino degli standard di gioco d’azzardo nelle diciassette comunità autonome spagnole è stato definito come obiettivo chiave del rinnovamento della “fase 2” delle leggi spagnole sul gioco d’azzardo da parte del Ministero dei consumatori.

Lo scorso dicembre, i governi autonomi della Spagna hanno deciso di formare un “organo tecnico” incaricato di supportare il Ministero dei consumatori e il regolatore spagnolo del gioco d’azzardo DGOJ nell’ ‘’armonizzazione delle leggi sul gioco d’azzardo”. Gli obiettivi perseguiti dal Ministero includono la creazione di un programma federale di autoesclusione, un registro dei giocatori di gioco d’azzardo online e leggi standardizzate sui luoghi di gioco terrestri in tutte le comunità autonome.

PressGiochi