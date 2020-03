Spagna, elaborato nuovo decreto sulle comunicazioni commerciali delle attvità di gioco

Ieri, 2 marzo 2020, la Commissione spagnola ( DGOJ) ha presentato un nuovo decreto sulle comunicazioni commerciali delle attività di gioco, il cui stand still avrà termine il 3 giugno 2020.

Ma cosa ha spinto la Spagna ad elaborare tale decreto?

Da un lato, proteggere gli interessi pubblici che convergono nelle attività di gioco, in particolare la protezione dei minori e di altri gruppi vulnerabili, la prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo e altri rischi correlati a il gioco oltre a proteggere i consumatori e gli utenti, i partecipanti e il cittadino in generale.

D’altra parte, fornire una maggiore certezza del diritto agli operatori di gioco, stabilendo regole trasparenti e un’applicazione uniforme nel settore, senza discriminazioni ingiustificate agli agenti coinvolti e rafforzando e adattando il regime di monitoraggio, controllo e sanzione in materia oggetto di regolamentazione, integrazione dei meccanismi amministrativi con la promozione dell’autoregolamentazione e della coregolamentazione.

Questa versione del decreto reale, ora notificata di nuovo, consiste in un preambolo, trentasette articoli raggruppati in quattro titoli, nonché sei disposizioni aggiuntive, tre disposizioni transitorie, una disposizione abrogante e tre disposizioni finali.

Il titolo preliminare, “Disposizioni generali”, stabilisce l’oggetto del decreto reale, che consiste nello sviluppo di alcune disposizioni della legge 13/2011, del 27 maggio, relativa alle comunicazioni commerciali e alle politiche di gioco e protezione responsabili dei consumatori. Inoltre, specifica il suo campo di applicazione, sia soggettivo che oggettivo, che comprende tutte le attività di gioco svolte a livello statale. Infine, vengono incorporate varie definizioni e viene fornito un quadro per la collaborazione e il coordinamento istituzionale tra l’autorità responsabile della regolamentazione dei giochi con altri enti e agenzie pubblici pertinenti.

Titolo I, “Comunicazioni commerciali di attività di gioco”, parte della previsione di sviluppo normativo dell’attività pubblicitaria contenuta nell’articolo 7 della Legge 13/2011, del 27 maggio, che copre i diversi aspetti relativi a pubblicità, sponsorizzazione, promozione o qualsiasi altra forma di comunicazione commerciale delle attività di gioco. Pertanto, il capitolo I contiene il regime giuridico delle comunicazioni commerciali e i principi generali da osservare in esse, compresi diversi principi etici obbligatori.

Titolo II, “Politiche informative attive e protezione degli utenti”, è dedicato allo sviluppo regolamentare delle disposizioni stabilite dall’articolo 8 della legge 13/2011, del 27 maggio. In questo senso, e in modo complementare alle misure esistenti, una serie di meccanismi d’azione concreti sono stati integrati in questo settore. Pertanto, oltre a una disposizione generale sulla responsabilità sociale delle imprese, sono stati introdotti una serie di obblighi e misure di azione che gli operatori di giochi guidati devono attuare per prevenire, individuare e, se del caso, mitigare fenomeni patologici come dipendenza o gioco d’azzardo o altri rischi o problemi associati al gioco; inoltre, sono stati rafforzati i poteri di regolamentazione e controllo dell’agenzia statale competente in materia e sono state previste le formule di collaborazione degli operatori con l’amministrazione.

Il titolo III fa riferimento al regime di supervisione, ispezione e controllo. In esso, da un lato, le disposizioni della legge 13/2011, del 27 maggio, sono sviluppate in tali aspetti, come i requisiti di cessazione o di informazione, e le relazioni con altre autorità di vigilanza settoriali. Allo stesso modo, viene registrato il ruolo degli organi responsabili della supervisione normativa nel regime sanzionatorio derivato dal gioco e dalle normative audiovisive. I meccanismi di connessione sono inoltre articolati tra il regime sanzionatorio e i sistemi di corregolazione riconosciuti, allo scopo di rafforzare l’utilità e l’efficacia di questi sistemi e qualificare, in particolare, il dovere di diligenza degli operatori di gioco in relazione all’attività delle società che usano come affiliate.

