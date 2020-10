Spagna. EGBA: “Divieto pubblicitario rappresenta un aiuto di stato non conforme alle norme Ue”

Il ministero spagnolo dei consumatori dovrebbe introdurre a breve nuove restrizioni sulla pubblicità del gioco d’azzardo, portando a un divieto quasi completo della pubblicità. In base alle restrizioni, la pubblicità del gioco d’azzardo sarebbe consentita solo di notte tra l’1.00 e le 5.00 e ci sarebbe il divieto totale di sponsorizzare il gioco d’azzardo sulle maglie sportive, divise e stadi. Ma le più grandi società di gioco d’azzardo e inserzionisti, le società di lotterie statali del paese, ONCE e SELAE, saranno esentate dalle misure.

EGBA ritiene che la decisione di concedere alle lotterie statali un’esenzione dalle restrizioni sia discriminatoria nei confronti delle società private e, consentendo i privilegi pubblicitari delle lotterie statali, potrebbe essere potenzialmente in conflitto con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato.

Le lotterie statali sono di gran lunga i maggiori inserzionisti di giochi a distanza del paese

Le lotterie statali rappresentano il 65% delle entrate del mercato del gioco d’azzardo spagnolo e almeno il 34% della spesa pubblicitaria per il gioco d’azzardo del paese, rendendole di gran lunga i maggiori inserzionisti di giochi a distanza del paese, secondo l’Associazione spagnola degli inserzionisti (AEA). L’AEA conferma che la compagnia di lotterie statale ONCE è undicesima nell’elenco di tutte le società che hanno speso di più in pubblicità lo scorso anno, spendendo 49 milioni di euro o il 34% della spesa pubblicitaria totale del settore del gioco d’azzardo (145,6 milioni di euro).

Mentre il governo spagnolo ha giustificato le sue misure sulla base della protezione dei consumatori e del contrasto alla “normalizzazione del gioco d’azzardo da parte dello sport”, un recente studio dell’Università di Madrid ha rilevato che il paese ha un tasso di gioco problematico dello 0,3%, uno dei più bassi nel mondo. Inoltre, secondo AEA, il gioco d’azzardo è basso, quindicesimo tra tutti i settori pubblicitari, in termini di numero di cittadini che ricordano di aver visto o sentito un annuncio.

EGBA sostiene fortemente le politiche basate sull’evidenza che proteggono i cittadini dai danni causati dal gioco d’azzardo e si impegna a promuovere una pubblicità responsabile nel settore del gioco d’azzardo. A questo proposito, EGBA ha recentemente pubblicato delle linee guida per le società di gioco d’azzardo online per promuovere un gioco d’azzardo più sicuro e una pubblicità responsabile durante COVID-19 e un codice di condotta per la pubblicità responsabile, entrambi approvati e supportati dall’associazione spagnola delle società di gioco d’azzardo online (JDigital) .

Maarten Haijer, Segretario generale, EGBA, ha dichiarato : “Esortiamo il governo spagnolo a riconsiderare le sue restrizioni pubblicitarie perché mancano dati a sostegno delle misure e la concessione di privilegi pubblicitari alle società statali rispetto a quelle private potrebbe essere in conflitto con Norme dell’UE sugli aiuti di Stato. Le restrizioni discriminano chiaramente le società private e favoriscono gli interessi economici delle lotterie statali, che sono di gran lunga i principali inserzionisti del paese nel settore del gioco d’azzardo. E mentre EGBA sostiene pienamente la pubblicità responsabile, l’ambito e il tipo di le restrizioni proposte non sono giustificate dalle prove disponibili, tra cui il tasso di gioco problematico relativamente basso del paese e la sensibilizzazione del pubblico notevolmente inferiore verso la pubblicità del gioco d’azzardo rispetto ad altri importanti settori pubblicitari “.

