Spagna, DGOJ sanziona sito di reality show online per promozione di un operatore di gioco illegale

L’ente regolatore del gioco spagnolo (DGOJ) ha sanzionato per infrazione grave la società Make Money Now, S.L., gestore del sito web “Zona Gemelos”, una piattaforma conosciuta su internet per la trasmissione in diretta di reality show come “La casa de los gemelos” o “La cárcel de los gemelos”.

I fatti contestati all’azienda consistono nella promozione di operatori di gioco senza licenza in Spagna, una pratica classificata come infrazione grave secondo la Legge 13/2011 sulla Regolamentazione del Gioco, in base alla quale il Ministero del Consumo ha imposto una sanzione di 10.000 euro. L’attività dell’azienda è stata identificata come marketing di affiliazione nel gioco online, includendo link a operatori non autorizzati e comunicazioni commerciali su social network come Instagram, Kick, X e Discord.

Il Ministero del Consumo sottolinea l’importanza di rafforzare il controllo su contenuti o piattaforme con un’elevata audience giovanile, trattandosi di un pubblico particolarmente vulnerabile ai rischi associati al gioco online, rischi che aumentano ulteriormente nel caso di operatori illegali che non adottano misure per garantire un ambiente digitale più sicuro.

Il fascicolo evidenzia che, dopo una richiesta iniziale di informazioni da parte dell’Amministrazione, l’azienda ha proceduto a rimuovere i contenuti dal sito web e, successivamente, avvalendosi delle due riduzioni possibili, ha pagato un importo totale di 6.000 euro, rinunciando così a qualsiasi azione in via amministrativa. La riduzione della sanzione è giustificata dalla rimozione della pubblicità illecita, dal riconoscimento di responsabilità e dal pagamento volontario prima della decisione finale, ai sensi dell’articolo 85 della LPACAP.

Questa sanzione rientra tra quelle per infrazioni gravi o molto gravi divenute definitive in sede amministrativa che il Ministero del Consumo ha imposto a nove aziende nel settore delle scommesse e del gioco d’azzardo online in Spagna durante il primo trimestre del 2026. L’importo totale di queste multe supera i 10 milioni di euro (10.290.500 €).

In particolare, delle nove decisioni emesse dalla Direzione Generale per la Regolamentazione del Gioco (DGOJ), due riguardano infrazioni molto gravi, per un totale di 10.000.000 €, e sette infrazioni gravi, per un importo di 290.500 €.

Le due aziende sanzionate per infrazioni molto gravi sono operatori esteri di gioco online che operano senza licenza in Spagna: Perfect Storm B.V. e Rossobash SRL, con una multa di 5.000.000 € ciascuna. Oltre alla sanzione economica, è prevista anche l’interdizione di questi operatori per un periodo di due anni.

Le restanti infrazioni gravi riguardano operatori che operano con licenza, ma che hanno commesso violazioni previste dall’articolo 40 della Legge 13/2011 sulla Regolamentazione del Gioco. I sei operatori sanzionati per infrazioni gravi sono: WHG Ceuta S.A., Tombola International Malta PLC, Emotiva CLM SL, Beatya Online SA, DZBT Deportes SA e TSG Interactive Spain SA. L’importo delle multe varia in funzione dell’infrazione commessa.

PressGicohi